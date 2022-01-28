Жена истощенного онкологией Юдашкина показала его фото в годовщину их свадьбы

Новые фото борющегося с раком модельера Валентина Юдашкина говорят сами за себя – маэстро выглядит изможденным и бледным. Но его супруга Марина опубликовала кадры не для того, чтобы говорить о болезни. Так она отметила 33-летнюю годовщину свадьбы с модельером. Все эти годы, отметила Юдашкина, лишь доказали силу их союза и искренние чувства. К слову, трудно не заметить этих чувств на сияющем улыбкой лице Марины рядом с мужчиной всей ее жизни.

«Валечка, пусть как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!» – подписала публикацию Юдашкина.

Подписчики, в том числе звездные, горячо поздравили пару с личным праздником. Добрые слова супругам адресовали Марк Тишман, Елена Север, Ольга Орлова, Инна Маликова, Светлана Бондарчук, Вячеслав Манучаров, Алсу и Марина Газманова, Николай Басков и многие другие.

Поклонники поразились, как заметно сдал Валентин Юдашкин. Тепло одетый, в пуховике, валенках и шапке похудевший кутюрье выглядит на фото гораздо старше своих 58 лет. Но болезнь, с которой он самоотверженно сражается уже не первый год, еще не забрала у маэстро семейные праздники и возможность проводить время с любимыми людьми. Пользователи сети столько же раз пожелали художнику здоровья, сколько поздравили его с годовщиной свадьбы.

Об онкологии Юдашкин узнал в 2016 году. Очагом был рак почки, позже обнаружились метастазы в голове. Из-за одной злокачественной опухоли, как говорил сам дизайнер, метастазы распространились по всему телу примерно за год. Он справился с атаковавшей его апатией и принялся воевать. Модельер перенес несколько полостных операций и курсов химиотерапии.

По словам Юдашкина, Алла Пугачева буквально запаниковала, когда узнала о диагнозе друга и создателя многих ее нарядов. Она, говорил кутюрье, оказала ему самую нужную поддержку – была всегда честна и заставляла заниматься привычными делами, не поддаваясь отчаянию.