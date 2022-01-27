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Ясновидящая Мэрилин Керро в очередной раз станет матерью

Мэрилин Керро ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

В понедельник начинается новый сезон передачи Kuuuurija, где в первом же выпуске известный эстонский экстрасенс Мэрилин Керро объявит, что снова беременна.

Мэрилин Керро расскажет о домогателе, который донимает ее уже долгое время, но и сообщит одну позитивную новость: она ожидает третьего ребенка! «Я жду ребенка», – говорит экстрасенс, которая находится на седьмом месяце беременности.

У Керро уже есть двое детей, которых она не слишком часто показывает публике.

Мэрилин впервые стала матерью в июне 2018 года. «Мои дорогие люди, которые были со мной в течение многих лет. Я всегда делюсь с вами своими радостями и заботами, счастьем и успехом», – написала тогда Керро в Facebook. Сына назвали Кайус-Уильям.

Ведьма сообщила о том, что ждет второго ребенка летом 2019 года, а в январе следующего года у нее родилась дочь. «Я рада сообщить о рождении моей маленькой дочери. В прекрасном лунном свете она родилась на этот свет, на радость своей семье», – делилась Керро радостной новостью в социальных сетях.

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