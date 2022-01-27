Таллиннская таксистка: заработков, как у Репинского, у меня пока не было

Проживающая в Таллинне Моника стала таксистом позапрошлым летом. И все это благодаря подруге. «Моя приятельница переживала, потому что тогда в моей жизни были переломные моменты, и я никак не справлялась», – признается она. Именно подруга в то время уговорила меня пойти в такси. «Она сказала, что водить я умею, иди и поезжай», – со смехом вспоминает она.