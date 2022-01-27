Анна Дзюба кусает локти? Солистку Artik & Asti захвалили в новом клипе

Режиссером «Гармонии» стал известный клипмейкер Алан Бадоев. По сюжету главная героиня (которую играет Севиль) держит в заложниках бойфренда. Она связала ему руки и ноги, поэтому тот не может передвигаться самостоятельно. Она кормит его, купает в ванной как куклу. В финале ролика девушка, страдающая от неразделенной любви, решает поджечь дом.

«Был эпизод, когда в кадре я промокшая до ниточки. Мне действительно было очень холодно. Но во всем есть свои плюсы – это помогло мне более точно передать состояние моей героини. Я благодарна всей съемочной команде, это было прекрасно и профессионально. Всем отличного просмотра и гармонии в душе», – говорит Севиль.

За первые пару часов видео посмотрели уже несколько тысяч пользователей. Поклонники с воодушевлением приняли новую солистку и говорят, что Умрихин сделал правильный выбор. «Незаменимых людей нет… Хорошая девочка. Artik – огонь»; «С первых секунд – оно! То, что нужно! Цепляет. Очень и очень здорово! В лучших традициях Artik & Asti, молодцы»; «Огонь! Севиль просто нереальная красотка и суперфотогеничная! Было ощущение, что голливудское кино смотрю», – пишут пользователи.

Отметим, что слухи о появлении Севиль в группе появились еще в ноябре. Когда Анна Дзюба заявила о своем уходе, то Artik хотел устроить кастинг. Но ему случайно попалась запись участницы конкурса «Новая волна» и он понял: это то, что надо! Правда, сразу представлять публике Севиль музыкант не решился. Почти месяц она ездила с ним, гастролируя без имени.