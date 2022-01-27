Чт, 27.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Анна Дзюба кусает локти? Солистку Artik & Asti захвалили в новом клипе

Новый состав Artik & Asti (Севиль Велиева и Артём Умрихин) ФОТО: vk.com

В середине января Артем Умрихин представил новую солистку группы – место Анны Дзюбы заняла певица Севиль. Сегодня дуэт выпустил первый клип, который пришелся по вкусу аудитории, пишет Starhit.ru.

Режиссером «Гармонии» стал известный клипмейкер Алан Бадоев. По сюжету главная героиня (которую играет Севиль) держит в заложниках бойфренда. Она связала ему руки и ноги, поэтому тот не может передвигаться самостоятельно. Она кормит его, купает в ванной как куклу. В финале ролика девушка, страдающая от неразделенной любви, решает поджечь дом.

«Был эпизод, когда в кадре я промокшая до ниточки. Мне действительно было очень холодно. Но во всем есть свои плюсы – это помогло мне более точно передать состояние моей героини. Я благодарна всей съемочной команде, это было прекрасно и профессионально. Всем отличного просмотра и гармонии в душе», – говорит Севиль.

За первые пару часов видео посмотрели уже несколько тысяч пользователей. Поклонники с воодушевлением приняли новую солистку и говорят, что Умрихин сделал правильный выбор. «Незаменимых людей нет… Хорошая девочка. Artik – огонь»; «С первых секунд – оно! То, что нужно! Цепляет. Очень и очень здорово! В лучших традициях Artik & Asti, молодцы»; «Огонь! Севиль просто нереальная красотка и суперфотогеничная! Было ощущение, что голливудское кино смотрю», – пишут пользователи.

Отметим, что слухи о появлении Севиль в группе появились еще в ноябре. Когда Анна Дзюба заявила о своем уходе, то Artik хотел устроить кастинг. Но ему случайно попалась запись участницы конкурса «Новая волна» и он понял: это то, что надо! Правда, сразу представлять публике Севиль музыкант не решился. Почти месяц она ездила с ним, гастролируя без имени.

Напомним, экс-солистка коллектива продолжит сольно выступать под именем Анна Asti. Она уже записала хит «Феникс», а теперь готовит новый альбом.

НАВЕРХ
Back