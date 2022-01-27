Женщина засунула в прямую кишку супруга морковь, чтобы улучшить потенцию
Мужчину пришлось госпитализировать, пишет Mk.ru.
Мужчину пришлось госпитализировать, пишет Mk.ru.
Накладные ногти помешали жительнице Москвы удержать морковку в сексуальных играх. В результате такой неловкости корнеплод оказался в прямой кишке ее мужа.
Как стало известно, на днях 53-летний мужчина был госпитализирован в московскую больницу с морковью в прямой кишке. Сопровождала его жена. Женщина пояснила, что уже длительное время супруг плохо себя чувствует, принимает сильные лекарства, поэтому она решила улучшить эрекцию мужа морковью. Однако дама не удержала корнеплод из-за длинных накладных ногтей, и он ушел в прямую кишку мужчины. После случившегося супруги сначала отправились в травмпункт. Но там сотрудница пояснила, что у нее нет инструментов, чтобы вытащить овощ. Поэтому пришлось пострадавшему ехать в больницу, где хирурги провели все необходимые манипуляции.
Кстати, пациентом медучреждения мужчина становится не впервые. Несколько лет назад, когда семья посещала могилу родственников на одном из кладбищ, на беднягу упало дерево, и он получил сильные травмы.