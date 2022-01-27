Истощенная, с косынкой на голове: как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара в квартире

Несколько недель 56-летняя Марина Хлебникова находилась в тяжелом состоянии. В СМИ появлялись страшные подробности о полученных ожогах: то звезде грозила пересадка кожи, то она серьезно повредила глаза. До сих пор было неизвестно, как на самом деле теперь выглядит исполнительница. К счастью, в декабре пациентке стало значительно лучше, ее выписали из больницы.

Однако вернуться домой у Хлебниковой не получилось. Квартира, в которой вспыхнул пожар, требует масштабного ремонта. Друзья организовали сбор средств на восстановление жилья, и сейчас там активно ведутся строительные работы. Результатами звезда поделилась сегодня в личном блоге. В Сети также появился ролик с участием самой Марины. Она выглядит исхудавшей, волосы прикрыты косынкой.

Как оказалось, заметных повреждений на лице у кумира 90-х нет, однако передвигаться самостоятельно ей все еще сложно. На видео певице приходится опираться о поручни при спуске с крутой лестницы. Хлебникова немного прихрамывает, но старается охранять оптимизм. Она активно занимается восстановлением квартиры и надеется на скорое заселение.