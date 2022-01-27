Чт, 27.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Истощенная, с косынкой на голове: как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара в квартире

Марина Хлебникова ФОТО: vk.com

В ноябре Марина Хлебникова была экстренно госпитализирована с ожогами: ее вызволили из горящей квартиры. Звезда чудом осталась жива, однако, говорят, что серьезно пострадало ее лицо. Артистке предстоит длительная реабилитация, чтобы вернуть прежнюю красоту, пишет Starhit.ru.

Несколько недель 56-летняя Марина Хлебникова находилась в тяжелом состоянии. В СМИ появлялись страшные подробности о полученных ожогах: то звезде грозила пересадка кожи, то она серьезно повредила глаза. До сих пор было неизвестно, как на самом деле теперь выглядит исполнительница. К счастью, в декабре пациентке стало значительно лучше, ее выписали из больницы.

Однако вернуться домой у Хлебниковой не получилось. Квартира, в которой вспыхнул пожар, требует масштабного ремонта. Друзья организовали сбор средств на восстановление жилья, и сейчас там активно ведутся строительные работы. Результатами звезда поделилась сегодня в личном блоге. В Сети также появился ролик с участием самой Марины. Она выглядит исхудавшей, волосы прикрыты косынкой.

Как оказалось, заметных повреждений на лице у кумира 90-х нет, однако передвигаться самостоятельно ей все еще сложно. На видео певице приходится опираться о поручни при спуске с крутой лестницы. Хлебникова немного прихрамывает, но старается охранять оптимизм. Она активно занимается восстановлением квартиры и надеется на скорое заселение.

Напомним, что певица была госпитализирована в ожоговый центр в конце осени. Хлебникова уснула с сигаретой в руках, пламя быстро распространилось по квартире. Ходили слухи, что артистка находилась в нетрезвом состоянии, однако она уверяет: все это последствия усталости от изнуряющих гастролей.

НАВЕРХ
Back