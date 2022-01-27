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Объявлены победители премии Estonian Music Awards!

NOËP. Эстонская музыкальная премия 2022. ФОТО: Konstantin Sednev

В среду вечером в концертном зале Alexela состоялся гала-концерт Eesti Muusikaauhinnad 2022 (Музыкальные награды Эстонии 2022). Знаменательное музыкальное событие транслировал Kanal 2 и Elu24.

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Зрителям была представлена серия выступлений, в ходе которых известные артисты выходили из привычного жанра и удивляли чем-то совершенно новым. Ведущими вечера были Лийс Лемсалу и Даниэль Вийналасс.

Номинанты на премию были выбраны в начале января Эстонским музыкальным советом и Эстонским союзом производителей фонограмм.

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