Объявлены победители премии Estonian Music Awards!
В среду вечером в концертном зале Alexela состоялся гала-концерт Eesti Muusikaauhinnad 2022 (Музыкальные награды Эстонии 2022). Знаменательное музыкальное событие транслировал Kanal 2 и Elu24.
В среду вечером в концертном зале Alexela состоялся гала-концерт Eesti Muusikaauhinnad 2022 (Музыкальные награды Эстонии 2022). Знаменательное музыкальное событие транслировал Kanal 2 и Elu24.
Зрителям была представлена серия выступлений, в ходе которых известные артисты выходили из привычного жанра и удивляли чем-то совершенно новым. Ведущими вечера были Лийс Лемсалу и Даниэль Вийналасс.