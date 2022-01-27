Кристен Стюарт рассказала о предстоящей свадьбе со сценаристкой

Девушка отметила, что хочет, чтобы торжество было похоже на большую вечеринку. Звезда также рассказала, что она не умеет ничего планировать, поэтому ее свадьба может произойти в любое время.

"Мы могли бы просто пойти и сделать это в эти выходные, а потом просто потусоваться со всеми.

"Я просто хочу это сделать, понимаешь? Я не умею планировать. Я не могу построить планы на ужин", - сказала она.

Напомним, 2 ноября стало известно о помолвке Кристен Стюарт и ее девушки - сценаристки Дилан Майер. Актриса сообщила об этом на радиошоу Говарда Стерна.

Стюарт и Майер познакомились восемь лет назад, но сблизились в 2019 году на вечеринке.