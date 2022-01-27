Кристен Стюарт рассказала о предстоящей свадьбе со сценаристкой
Недавно Кристен Стюарт появилась на вечернем шоу со Стивеном Колбертом. Там актриса рассказала о предстоящей свадьбе, пишет издание PeopleTalk.
Недавно Кристен Стюарт появилась на вечернем шоу со Стивеном Колбертом. Там актриса рассказала о предстоящей свадьбе, пишет издание PeopleTalk.
Девушка отметила, что хочет, чтобы торжество было похоже на большую вечеринку. Звезда также рассказала, что она не умеет ничего планировать, поэтому ее свадьба может произойти в любое время.
"Я просто хочу это сделать, понимаешь? Я не умею планировать. Я не могу построить планы на ужин", - сказала она.
Напомним, 2 ноября стало известно о помолвке Кристен Стюарт и ее девушки - сценаристки Дилан Майер. Актриса сообщила об этом на радиошоу Говарда Стерна.
Стюарт и Майер познакомились восемь лет назад, но сблизились в 2019 году на вечеринке.
Разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Стюарт появились в 2013 году, вскоре после ее развода с актером и коллегой по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Сама Стюарт совершила каминг-аут на шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017 году.