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Кристен Стюарт рассказала о предстоящей свадьбе со сценаристкой

ФОТО: AP/Scanpix

Недавно Кристен Стюарт появилась на вечернем шоу со Стивеном Колбертом. Там актриса рассказала о предстоящей свадьбе, пишет издание PeopleTalk.

Девушка отметила, что хочет, чтобы торжество было похоже на большую вечеринку. Звезда также рассказала, что она не умеет ничего планировать, поэтому ее свадьба может произойти в любое время.

"Мы могли бы просто пойти и сделать это в эти выходные, а потом просто потусоваться со всеми.

"Я просто хочу это сделать, понимаешь? Я не умею планировать. Я не могу построить планы на ужин", - сказала она.

Напомним, 2 ноября стало известно о помолвке Кристен Стюарт и ее девушки - сценаристки Дилан Майер. Актриса сообщила об этом на радиошоу Говарда Стерна.

Стюарт и Майер познакомились восемь лет назад, но сблизились в 2019 году на вечеринке. 

Разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Стюарт появились в 2013 году, вскоре после ее развода с актером и коллегой по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Сама Стюарт совершила каминг-аут на шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017 году.

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