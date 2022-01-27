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Павел Глоба раскрыл, что ждать знакам Зодиака в феврале 2022 года

Павел Глоба. ФОТО: скриншот видео с YouTube

Февраль 2022 года начнется с фазы новолуния. Директный Меркурий, что вступит в свои права с 4 числа, направит мысли в сторону практическую, научную и продуктивную. Первую декаду месяца мы проведем в состоянии творческого подъема, внутренней гармонии, уверенности и спокойствия. А вот вторая часть февраля, что стартует с полнолуния, вернет в наш быт тревоги и повышенные тона эмоций.

По мнению популярного астролога Павла Глобы, в феврале 2022 года самыми удачливыми окажутся представители стихии Огня. Любые начинания будут поддерживаться звездами и планетами. 

В начале февраля стоит ждать улучшений в финансовой сфере. Большой куш сорвать вряд ли получится, но стабилизировать положение удастся многим. Последний зимний месяц – не лучшее время для того, чтобы сменить место работы. Постарайтесь наладить отношения и семье и с друзьями: в будущем может сильно пригодиться. Хобби и увлечения стоит отложить на второй план и сосредоточиться на профессиональной деятельности – это стратегия наиболее выигрышная, пишет mosaica.ru.

Овен

В феврале удастся воплотить любые идеи и получить хорошие результаты. А вот в конце месяца представители знака могут почувствовать усталость. Лучше отдохнуть, иначе перегорания не избежать.

Телец

Тельцам в феврале лучше не заводить новые знакомства. Есть риск наткнуться на мошенников или отрицательно настроенных персонажей, пишет Rsute.

Близнецы

Особые успехи ждут Близнецов в финансовой области. Те представители знака, которые занимаются бизнесом, получат хорошие результаты.

Рак

Последний зимний месяц окажется удачным для того, чтобы заняться личной жизнью. Особенно это коснется одиноких Раков.

Лев

Февраль окажется удачным для Львов. Перед ними откроются новые двери и возможности, о которых можно только мечтать.

Дева

В феврале Девам важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. В последний зимний месяц интуиция знака будет особенно острой. Она окажется лучшим помощником и поможет найти выход из сложных ситуаций.

Весы

Весам предстоит в феврале пережить кардинальные перемены в жизни. По мнению Глобы, мудрые советы старших родственников не будут лишними.

Скорпион

Скорпионов в феврале ждут перемены в личной жизни. Одинокие смогут познакомиться с интересным человеком, который в дальнейшем станет близким.

Стрелец

Глоба рекомендует Стрельцам приготовиться к активной и плодотворной работе. Представителям знака предстоит решать большое количество задач.

Козерог

Глоба советует Козерогам следить за собственной нагрузкой. Астролог отмечает, что перенапряжение может привести к выгоранию.

Водолей

В феврале Водолею необходимо действовать последовательно. Следует заранее составить план действий и четко ему следовать.

Рыбы

Новые задачи в феврале решать не следует. В первую очередь необходимо разобраться со старыми вопросами. Если появится возможность, Рыбам нужно взять отпуск и отдохнуть в компании близкого человека.

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