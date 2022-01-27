10 популярных кофейных напитков: польза, вред и калорийность

Разновидности кофейных напитков

Эспрессо. Подается в небольших чашечках (30-35 мл) и традиционно считается самым крепким из кофейных напитков, в то время как на самом деле является одним из самых щадящих желудок и сердце. В процессе приготовления он теряет довольно много кофеина, при этом приобретая богатый вкусовой и ароматический букет.

Калорийность: 7 ккал (калорийность всех напитков указана без учета добавления сахара)

Макиато. Это эспрессо с молочной пенной как у капучино в пропорциях 1:1. Можно говорить, что это разновидность капучино в меньшем объеме.

Калорийность: 66 ккал

Американо. Не что иное, как разбавленный водой эспрессо. Вода доливается в уже приготовленный кофе, благодаря чему исчезает свойственная эспрессо горечь, а аромат становится более мягким. Традиционно на 30 мл эспрессо приходится 120 мл воды.

Калорийность: 18 ккал

Капучино. Кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молочной пены. Капучино состоит из трех ингредиентов, смешиваемых в одинаковых пропорциях: на 1/3 эспрессо приходится столько же горячего молока и молочной пены. Все составляющие напитка должны быть высокой температуры и подаваться в теплой кружке объемом 150-180 мл.

Калорийность: 105 ккал

Латте. Это скорее не кофейный, а молочный напиток, так как его основу составляет горячее молоко (на одну часть эспрессо три части молока). Латте состоит из трех слоев и подается в высоком прозрачном стакане, чтобы можно было увидеть все три полоски молока, молочной пенки и кофе.

Калорийность: 112 ккал

Моккочино. Кофейный напиток с добавлением шоколада в традиционный латте, также известный под названием «мокко». Готовится так же, как и латте, за исключением того, что в последний момент в напиток вмешивается какао-порошок или же шоколадный сироп.

Калорийность: 289 ккал

Кофе по-турецки. Крепкий кофейный напиток с добавлением специй, готовящийся из мелко молотых кофейных зерен. Традиционно его варят в турке на открытом маленьком огне, который не позволяет кофе вскипеть, что приведет к потере вкуса и аромата. Обладает высокой концентрацией кофеина.

Калорийность: 1 ккал

Флэт уайт. Кофейный напиток, состоящий из несильно вспененного молока и двойной порции эспрессо. На 110 мл молока приходится примерно 60 мл кофе. От латте или капучино он отличается более выраженным кофейным вкусом с присущей горчинкой и мягким молочным послевкусием.

Калорийность: 50 ккал

Фраппе. Холодный кофейный напиток, состоящий из кофе (двойной эспрессо) и молока (около 100 мл). Все компоненты должны быть холодными и взбитыми в шейкере или миксере до однородной смеси. Также часто в качестве основного ингредиента добавляют мороженое. При подаче в фраппе добавляют колотый лед и сиропы.

Калорийность: 60 ккал (без мороженого)

Кофе по-ирландски. Кофейный напиток, приготовленный из кофе, виски, сливок и тростникового сахара. Традиционный состав выглядит так: четыре порции эспрессо, 30-35 мл виски, 1 чайная ложка сахара и 2 столовые ложки взбитых сливок.