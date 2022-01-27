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10 популярных кофейных напитков: польза, вред и калорийность

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кофе — один из самых популярных горячих напитков. Им принято начинать утро и заканчивать обед. Мы выбрали самые популярные разновидности кофе и выяснили, из чего они состоят и какова их калорийность, а также полезен ли кофе в целом, пишет MarieClaire.

Кофе — сложный напиток, а его влияние на организм человека вызывает массу споров и разногласий. Он бодрит, стимулирует, избавляет от сонливости и поднимает давление. Сегодня одни эксперты говорят, что кофе полезен и его присутствие в нашем рационе питания необходимо, а завтра мы будет рассуждать о том, насколько важно исключить этот напиток из диеты. Мы решили представить вам две точки зрения на один напиток, которые помогут самостоятельно решить, стоит ли начинать утро с ароматной чашки кофе или же заменить ее не менее бодрящим и освежающим чаем.

Польза кофе

  • Снижение риска возникновения рака. Учеными из американского Национального института изучения рака было выяснено, что четыре и более чашки кофе в день снижают риск возникновения меланомы, разновидности рака кожи, на 20%.
  • Помощь в похудении. Доказано, что у поклонников кофе (с кофеином) обмен веществ происходит на 16% быстрее, чем у тех, кто отказывает себе в этом напитке или предпочитает тот, что без кофеина. При таком раскладе процесс похудения будет протекать значительно быстрее (читайте также: «Что вы могли не знать о кофе без кофеина»).
  • Антиоксиданты. В кофе их даже больше, чем в клюкве и яблоках, лидерах по количеству антиоксидантов. Сегодня уже известно, что антиоксиданты снижают риск развития хронических заболеваний. Также кофе уменьшает возможность появления таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и диабета второго типа.
  • Лечение депрессии. Согласно исследованиям 2011 года Archives of Internal Medicine, женщины, ежедневно выпивающие 2-3 чашки кофе, менее склоны (15%) к развитию депрессии.
  • Крепкая память. Исследования также показали, что две чашки кофе в день улучшают кратковременную и долговременную память, а также увеличивают скорость реакции. Кофе также знаменит тем, что снижает риск развития болезни Альцгеймера. Происходит это благодаря тому, что кофеин способен уменьшать размер бляшек, образующихся на нервных клетках и нарушающих работу мозга.

Вред кофе

  • Истощение нервной системы. Кофе — сильный психостимулятор, который вызывает привыкание. Сначала вы почувствуете сильный прилив бодрости, за которым последует раздражительность и повышенная тревожность. Также любителей этого крепкого напитка, не знающих меры, ждут такие проблемы, как истощение нервных клеток и проблема с работой надпочечников (читайте также: «Что случится, если вы пропустите свой утренний кофе»).

  • Обезвоживание. Кофе притупляет чувство жажды и обладает мочегонным эффектом, поэтому после чашки кофе вы можете еще долго не хотеть пить при том, что вашему организму, скорее всего, влага будет просто необходима. Рекомендуется выпивать 1-2 стакана воды после каждой чашки кофе. Кроме того, регулярное употребление кофе способствует вымыванию из организма кальция, магния, калия и других важных микроэлементов.

  • Сложность для пищеварения. Кофе с молоком не просто калорийный, но еще и сложный для переваривания напиток, так как представляет собой сочетание «кофейного» тонина и «молочного» казеина. Оба вещества плохо усваиваются в нашем организме.

  • Преждевременное старение. Многие косметологи выступают против употребления кофе, так как кофеин приводит к преждевременному старению кожи и делает цвет лица тусклым.

  • Сердечные заболевания. Согласно многочисленным исследованиям, злоупотребление кофе увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Ежедневное употребление более 6 чашек кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 71%.

Разновидности кофейных напитков

Эспрессо. Подается в небольших чашечках (30-35 мл) и традиционно считается самым крепким из кофейных напитков, в то время как на самом деле является одним из самых щадящих желудок и сердце. В процессе приготовления он теряет довольно много кофеина, при этом приобретая богатый вкусовой и ароматический букет.

Калорийность: 7 ккал (калорийность всех напитков указана без учета добавления сахара)

Макиато. Это эспрессо с молочной пенной как у капучино в пропорциях 1:1. Можно говорить, что это разновидность капучино в меньшем объеме.

Калорийность: 66 ккал

Американо. Не что иное, как разбавленный водой эспрессо. Вода доливается в уже приготовленный кофе, благодаря чему исчезает свойственная эспрессо горечь, а аромат становится более мягким. Традиционно на 30 мл эспрессо приходится 120 мл воды.

Калорийность: 18 ккал

Капучино. Кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молочной пены. Капучино состоит из трех ингредиентов, смешиваемых в одинаковых пропорциях: на 1/3 эспрессо приходится столько же горячего молока и молочной пены. Все составляющие напитка должны быть высокой температуры и подаваться в теплой кружке объемом 150-180 мл.

Калорийность: 105 ккал

Латте. Это скорее не кофейный, а молочный напиток, так как его основу составляет горячее молоко (на одну часть эспрессо три части молока). Латте состоит из трех слоев и подается в высоком прозрачном стакане, чтобы можно было увидеть все три полоски молока, молочной пенки и кофе.

Калорийность: 112 ккал

Моккочино. Кофейный напиток с добавлением шоколада в традиционный латте, также известный под названием «мокко». Готовится так же, как и латте, за исключением того, что в последний момент в напиток вмешивается какао-порошок или же шоколадный сироп.

Калорийность: 289 ккал

Кофе по-турецки. Крепкий кофейный напиток с добавлением специй, готовящийся из мелко молотых кофейных зерен. Традиционно его варят в турке на открытом маленьком огне, который не позволяет кофе вскипеть, что приведет к потере вкуса и аромата. Обладает высокой концентрацией кофеина.

Калорийность: 1 ккал

Флэт уайт. Кофейный напиток, состоящий из несильно вспененного молока и двойной порции эспрессо. На 110 мл молока приходится примерно 60 мл кофе. От латте или капучино он отличается более выраженным кофейным вкусом с присущей горчинкой и мягким молочным послевкусием.

Калорийность: 50 ккал

Фраппе. Холодный кофейный напиток, состоящий из кофе (двойной эспрессо) и молока (около 100 мл). Все компоненты должны быть холодными и взбитыми в шейкере или миксере до однородной смеси. Также часто в качестве основного ингредиента добавляют мороженое. При подаче в фраппе добавляют колотый лед и сиропы.

Калорийность: 60 ккал (без мороженого)

Кофе по-ирландски. Кофейный напиток, приготовленный из кофе, виски, сливок и тростникового сахара. Традиционный состав выглядит так: четыре порции эспрессо, 30-35 мл виски, 1 чайная ложка сахара и 2 столовые ложки взбитых сливок.

Калорийность: 113 ккал

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