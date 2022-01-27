Ничего, кроме воротничка: Дарья Мороз снялась полностью обнаженной
Дарья Мороз произвела фурор в Сети, опубликовав новую фотографию. Актриса приняла участие в весьма пикантной фотосессии и поделилась ее результатами с фолловерами, пишет eg.ru.
Дарья Мороз произвела фурор в Сети, опубликовав новую фотографию. Актриса приняла участие в весьма пикантной фотосессии и поделилась ее результатами с фолловерами, пишет eg.ru.
38-летняя экс-супруга Константина Богомолова взбудоражила публику свежей публикацией в своем микроблоге. Звездная блондинка не постеснялась предстать перед объективом полностью обнаженной.
На черно-белых снимках Дарья позирует с укладкой в стиле ретро и в пышном воротничке-жабо. К слову, это единственный предмет одежды, прикрывавший тело Мороз.
Заслуженная артистка России кокетливо прикрыла соски пальцами, а нижняя часть кадра была размытой, что оставляло пространство для воображения. Впрочем, и так заметно, что у Дарьи – стройная фигура и женственные изгибы.
Конечно, эффектные снимки собрали огромное количество комментариев от фолловеров. «Ого, как круто», «Ну очень эротично», «Огненная бомба», «Необычно, но интересно и классно», «Красивое тело», «Восхитительная», – высказались интернет-пользователи.