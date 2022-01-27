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Ничего, кроме воротничка: Дарья Мороз снялась полностью обнаженной

Дарья Мороз ФОТО: Инстаграм

Дарья Мороз произвела фурор в Сети, опубликовав новую фотографию. Актриса приняла участие в весьма пикантной фотосессии и поделилась ее результатами с фолловерами, пишет eg.ru.

38-летняя экс-супруга Константина Богомолова взбудоражила публику свежей публикацией в своем микроблоге. Звездная блондинка не постеснялась предстать перед объективом полностью обнаженной.

На черно-белых снимках Дарья позирует с укладкой в стиле ретро и в пышном воротничке-жабо. К слову, это единственный предмет одежды, прикрывавший тело Мороз.

Заслуженная артистка России кокетливо прикрыла соски пальцами, а нижняя часть кадра была размытой, что оставляло пространство для воображения. Впрочем, и так заметно, что у Дарьи – стройная фигура и женственные изгибы.

Конечно, эффектные снимки собрали огромное количество комментариев от фолловеров. «Ого, как круто», «Ну очень эротично», «Огненная бомба», «Необычно, но интересно и классно», «Красивое тело», «Восхитительная», – высказались интернет-пользователи.

Напомним, с 2010 по 2018 год Мороз состояла в браке с нынешним мужем Ксении Собчак. Они расстались незадолго до начала романа режиссера с телеведущей. Дарья растит 11-летнюю дочь Аню, которую родила от Константина.
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