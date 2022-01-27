Ольга Кабо откровенно о разрыве с мужем: «Его долги упали мне на голову»

Как оказалось, Кабо и Разгуляев не жили вместе с 2016 года. Тогда артистка приобрела квартиру, чтобы жить отдельно от супруга.

«Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться, между нами появилось очень много недосказанностей. То, что происходило в жизни мужа, — крушение его бизнеса, какие-то безумные долги — об этом я ничего не знала, жила в неведении. Наши отношения исчерпали себя, я понимала, что мы не будем вместе. Но расставание не сразу происходит, ведь сложно разрушить то, что было, сложно сказать об этом ребенку», — разоткровенничалась 53-летняя Ольга Игоревна в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Точку в этом браке поставил тот факт, что у Николая появились серьезные долги, из-за которых артистка до сих пор продолжает судиться. «У мужа было очень много задолженностей, а мы с ним находились в браке. И вдруг его долги упали мне на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которым было непонятно, что я самостоятельный человек, и у меня свое имущество. Это выяснилось, когда я получила свою первую повестку в суд. Была с этим категорически не согласна, мы с Николаем в это время не были вместе, у нас имелся брачный договор. Славу Богу, сейчас суды во всем разбираются. Надеюсь, это когда-нибудь закончится», — надеется Кабо.