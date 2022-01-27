Голый или нет: Сергей Лазарев под струями водопада заинтриговал поклонников
Певец позировал на отдыхе в Доминикане, пишет Topnews.
Певец позировал на отдыхе в Доминикане, пишет Topnews.
Так, на последнем снимке Сергей нежится в струях водопада. При этом непонятно, певец позирует в кадре голым или же на нем плавки. Подписчики очень хотели рассмотреть своего кумира во всех деталях, поэтому Лазарев подписал пост интригующей фразой.
И пока часть поклонников артиста восхищалась его проработанным телом, воздавая кумиру заслуженные комплименты, других будоражила основная интрига снимка – неужто голый?
Кто-то, посмотрев видео, решил – едва ли.
Впрочем, судя по всему, последних было меньшинство. Сам певец «голую тайну» предпочел так и не раскрывать.