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Голый или нет: Сергей Лазарев под струями водопада заинтриговал поклонников

Сергей Лазарев ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Певец позировал на отдыхе в Доминикане, пишет Topnews.

Сергей Лазарев, как это и принято у селебритиз, проводит холодную зиму в теплых краях, отдыхая на побережье Доминиканы. Певец призывает своих подписчиков разделить с ним радость отпуска, регулярно показывая фото белых пляжей, моря и водопадов.

Так, на последнем снимке Сергей нежится в струях водопада. При этом непонятно, певец позирует в кадре голым или же на нем плавки. Подписчики очень хотели рассмотреть своего кумира во всех деталях, поэтому Лазарев подписал пост интригующей фразой.

И пока часть поклонников артиста восхищалась его проработанным телом, воздавая кумиру заслуженные комплименты, других будоражила основная интрига снимка – неужто голый?

Кто-то, посмотрев видео, решил – едва ли.

Впрочем, судя по всему, последних было меньшинство. Сам певец «голую тайну» предпочел так и не раскрывать.

 
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