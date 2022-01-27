Узнайте, красотка из какой страны стала «Мисс Мира 2022»

Победительницей конкурса стала россиянка Яна Богатова. Студентка из Самары смогла обойти всех конкуренток из разных стран мира и забрать Grand-Prix Miss World Beauty.

Конкурс проводится каждый год под эгидой WAF. В этом году мероприятие впервые прошло в Македонии, на сцене Народного театра. В рамках конкурса девушки дефилировали в национальных костюмах, вечерних платьях, демонстрировали спортивный выход, показывали коллекцию одежды, исполнили творческие номера.