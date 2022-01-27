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Узнайте, красотка из какой страны стала «Мисс Мира 2022»

Яна Богатова ФОТО: скриншот с youtube.com

В столице Северной Македонии Скопье прошел фестиваль красоты Wоrld Beauty 2022.

Победительницей конкурса стала россиянка Яна Богатова. Студентка из Самары смогла обойти всех конкуренток из разных стран мира и забрать Grand-Prix Miss World Beauty.

Конкурс проводится каждый год под эгидой WAF. В этом году мероприятие впервые прошло в Македонии, на сцене Народного театра. В рамках конкурса девушки дефилировали в национальных костюмах, вечерних платьях, демонстрировали спортивный выход, показывали коллекцию одежды, исполнили творческие номера.

О Яне Богатовой известно, что она учится на первом курсе Поволжского университета. С 14 лет она занимается в модельном агентстве. Участвовала в крупных показах. В прошлом году красотка победила на конкурсе WRB Samara, а в октябре получила титул Miss International 2021 в Турции.

 
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