Узнайте, красотка из какой страны стала «Мисс Мира 2022»
В столице Северной Македонии Скопье прошел фестиваль красоты Wоrld Beauty 2022.
В столице Северной Македонии Скопье прошел фестиваль красоты Wоrld Beauty 2022.
Победительницей конкурса стала россиянка Яна Богатова. Студентка из Самары смогла обойти всех конкуренток из разных стран мира и забрать Grand-Prix Miss World Beauty.
Конкурс проводится каждый год под эгидой WAF. В этом году мероприятие впервые прошло в Македонии, на сцене Народного театра. В рамках конкурса девушки дефилировали в национальных костюмах, вечерних платьях, демонстрировали спортивный выход, показывали коллекцию одежды, исполнили творческие номера.
О Яне Богатовой известно, что она учится на первом курсе Поволжского университета. С 14 лет она занимается в модельном агентстве. Участвовала в крупных показах. В прошлом году красотка победила на конкурсе WRB Samara, а в октябре получила титул Miss International 2021 в Турции.