Марина Хлебникова: «Я стараюсь держаться изо всех сил. Работать пока точно не могу»

47-летняя Марина Хлебникова пока так и не появилась на публике после пожара. Инсайдеры сообщают, что пострадало лицо звезды, но, как конкретно она сейчас выглядит, никто не знает. Зато артистка периодически радует публику голосовыми сообщениями. Так, она записала аудиоприветствие из больницы, а недавно дала первое интервью после выписки.

Певица вышла в прямой эфир и пообщалась с ведущими радио «Ретро FM», которые, конечно же, прежде всего поинтересовались ее здоровьем. «Если говорить о физическом самочувствии, то все не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, считаю, чем позитивнее я буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. Очень много людей пишут мне, все время смотрю свою страничку. А вот работать пока точно не смогу», – признается Хлебникова.

Марина Арнольдовна говорит, что уже попробовала поработать в студии – голос и связки в хорошем состоянии. В планах у звезды записать два новых трека, сначала они выйдут на цифровых носителях, а потом она представит их живьем. «Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу», – сообщает певица.

Правда, радиоведущим она пообещала отдать новый ремикс на одну из популярных песен из собственного репертуара, которая будет готова через 1,5 месяца. Тогда, возможно, звезда и увидится с поклонниками: «Хочу совместить все это. А ждать-то до весны осталось всего месяц».