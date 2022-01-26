Ср, 26.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского арестован на два месяца

Александр Градский и Марина Коташенко ФОТО: Инстаграм

Разбойное нападение на вдову Александра Градского произошло 16 января. Сначала говорили, что его подстроила сама Марина Коташенко, но следствие быстро вышло на подозреваемых, пишет Starhit.ru.

По подозрению в преступлении был задержан уроженец Таджикистиана Умеджон Жабборов. Сегодня он предстал перед судом и был арестован на два месяца — до 16 марта.

Предполагаемого преступника задержали в московском метро благодаря системе распознавания лиц. Следствие считает, что именно он организовал нападение на автомобиль Марины Коташенко, после чего вместе с подельниками заставил ее отдать 100 миллионов рублей.

Деньги преступники поделили, а затем разъехались в разные стороны. С 19 января Жабборов находился в федеральном розыске. Остальных сообщников ищут — по предварительным данным, они сбежали в Таджикистан, и скоро их объявят в федеральный розыск.

Когда Умеджон выходил из зала суда, то журналисты поинтересовались у него, для чего понадобилась столь крупная сумма. Но подозреваемый не был расположен общаться с прессой и коротко ответил: «Это не ваше дело».

НАВЕРХ
Back