Подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского арестован на два месяца

По подозрению в преступлении был задержан уроженец Таджикистиана Умеджон Жабборов. Сегодня он предстал перед судом и был арестован на два месяца — до 16 марта.

Предполагаемого преступника задержали в московском метро благодаря системе распознавания лиц. Следствие считает, что именно он организовал нападение на автомобиль Марины Коташенко, после чего вместе с подельниками заставил ее отдать 100 миллионов рублей.

Деньги преступники поделили, а затем разъехались в разные стороны. С 19 января Жабборов находился в федеральном розыске. Остальных сообщников ищут — по предварительным данным, они сбежали в Таджикистан, и скоро их объявят в федеральный розыск.