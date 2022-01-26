Общенациональное исследование: для жителей Эстонии размер пениса важнее размера груди

По словам Кати Маюри, менеджера по повышению уровня удовлетворенности клиентов Hot Lips, результаты исследования показали, что размер пениса более важен для молодых и русскоговорящих женщин. «Однако тех, кто ответил, что это очень важно, было относительно немного – так считают пять процентов эстонок и девять процентов русских женщин», – сказала Маюри.

По словам Маюри, большинство женщин ответило, что размер пениса имеет значение, но это не самое главное (55 процентов). Для 39 процентов респондентов размер пениса был не особенно важен или вообще не имел значения.

«Каков по мнению женщин идеальный размер пениса, в исследовании не уточнялось. Самые продаваемые в Эстонии фаллоимитаторы в прошлом году были довольно длинными, но ведь в магазине эротических товаров люди обычно ищут экзотику и стремятся воплотить не совсем реальные фантазии. Если в предыдущие годы покупателями магазина были скорее мужчины, то сейчас среди них женщин и мужчин примерно поровну, к тому же, клиенты приходят и в основном вместе с партнерами», – добавила Маюри.

Исследование показало, что размер женской груди гораздо важнее для русскоязычных мужчин, чем для эстонцев. «Интересно, что для более молодых мужчин размер женской груди явно менее важен, чем для мужчин старшего возраста. Например, среди мужчин в возрасте 18–24 лет размер груди важен для 30 процентов, а для тех, кому за 55, – для 52 процентов. Молодые люди хотят экспериментировать и более открыты, с возрастом у людей становится больше устоявшихся предпочтений», – прокомментировала Маюри.

Специализирующаяся на проведении исследований компания Norstat провела этот опрос в январе 2022 года среди 500 взрослых жителей Эстонии.