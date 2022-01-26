«Буду жить в сауне»: Анне Вески получила счет в три раза больше!

Рост счетов за электричество и отопление - самая животрепещущая тема последних недель, и она касается всех нас. Любимая певица Анне Вески признается, что, хотя счета выросли, она все равно справляется.

Вески подтверждает, что, несмотря на то, что ее счет за электричество выдался в три раза больше, они с супругом Бенно Бельчиковым никогда не были транжирами, и, поэтому не изменили своим привычкам. «Мы просто более внимательны к мелочам. Мы не оставляем ничего недоделанного, но и не делаем ничего лишнего», - говорит он.

Анне Вески ФОТО: AFP / Scanpix

В доме Анне Вески на улице Вескиметс в Таллинне установлена геотермальная система отопления. «Грустно это или нет, но у нас есть определенный пакет, так что мы справляемся за 50 евро в месяц. У нас также есть сауна на дровах и камин. Если станет совсем невмоготу, то пойдем жить в сауну!»- добавляет она.