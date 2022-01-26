Какой рецепт борща на самом деле правильный

Существует множество рецептов борща. «Рамблер» делится двумя идеальными.

Классический рецепт борща

Для начала нужно сварить бульон. Для него пригодится 400–500 г свинины или говядины на кости. После закипания необходимо держать бульон на медленном огне в течение часа-полутора, параллельно снимая с него пену. Посолить можно сразу, а можно ближе к концу варки.

Пока варится мясо, займитесь зажаркой. Натрите две небольшие свеклы и одну морковь на терке, лук порежьте мелкими кубиками. Сначала нужно обжарить лук (пять минут), затем добавить морковь и в последнюю очередь — свеклу. После добавьте к зажарке ложку столового уксуса и немного сахара. Это придаст супу небольшой кисло-сладкий вкус и сделает его насыщенно красным. Еще через пять минут добавьте две столовые ложки томатной пасты, немного бульона и тушите на среднем огне примерно семь минут.

Когда мясо сварится, достаньте его и добавьте в бульон нарезанный кубиками картофель (3-4 штуки). Через 10 минут высыпьте в суп белокочанную капусту (примерно 300 г), а затем —мелко нарубленное мясо. Осталось немного: добавить зажарку, лавровый лист, зелень и немного черного перца. Оставьте суп настаиваться, и все, ваш идеальный борщ готов.

Украинский борщ на сале

Этим рецептом «правильного» борща поделился шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле.

«Классический украинский борщ делается обязательно с зажаркой на сале. Он великолепен», — рассказал повар «Вечерней Москве».

По его словам, бульон надо варить на мясе курицы, свежей свинины и говяжьей грудинки на кости. Все это надо класть в кастрюлю по очереди: сначала говядину на кости (варить около часа), потом — свинину. Через полчаса необходимо добавить курицу и держать на огне еще 30 минут. А после нарезанный картофель и капусту, как в классическом рецепте.

Главное отличие — это способ приготовления зажарки. Ее нужно готовить на сале:

«Я использую хорошее сало без прослоек мяса. Оно рубится вместе со шкуркой мелкими кубиками. Чугунная сковорода разогревается на сильном огне, сало вытапливается. Шкурка превращается в сухарики, напоминающие чипсы. Мы отделяем их, но не выбрасываем — они понадобятся. Затем выполняется пассировка — вначале на сковородку выкладываются хорошие спелые помидоры. Их надо предварительно обдать кипятком, очистить от кожицы и порезать. Они томятся на малом огне не менее получаса, затем добавляется порезанная морковь, чуть позже — лук».