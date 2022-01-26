Какой рецепт борща на самом деле правильный
Считается, что борщ появился в XIV веке. С тех пор прошло много веков, но люди сегодня продолжают спорить, чье это все-таки национальное блюдо — русское или украинское.
Считается, что борщ появился в XIV веке. С тех пор прошло много веков, но люди сегодня продолжают спорить, чье это все-таки национальное блюдо — русское или украинское.
Существует множество рецептов борща. «Рамблер» делится двумя идеальными.
Классический рецепт борща
Для начала нужно сварить бульон. Для него пригодится 400–500 г свинины или говядины на кости. После закипания необходимо держать бульон на медленном огне в течение часа-полутора, параллельно снимая с него пену. Посолить можно сразу, а можно ближе к концу варки.
Когда мясо сварится, достаньте его и добавьте в бульон нарезанный кубиками картофель (3-4 штуки). Через 10 минут высыпьте в суп белокочанную капусту (примерно 300 г), а затем —мелко нарубленное мясо. Осталось немного: добавить зажарку, лавровый лист, зелень и немного черного перца. Оставьте суп настаиваться, и все, ваш идеальный борщ готов.
Украинский борщ на сале
Этим рецептом «правильного» борща поделился шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле.
«Классический украинский борщ делается обязательно с зажаркой на сале. Он великолепен», — рассказал повар «Вечерней Москве».
По его словам, бульон надо варить на мясе курицы, свежей свинины и говяжьей грудинки на кости. Все это надо класть в кастрюлю по очереди: сначала говядину на кости (варить около часа), потом — свинину. Через полчаса необходимо добавить курицу и держать на огне еще 30 минут. А после нарезанный картофель и капусту, как в классическом рецепте.
Главное отличие — это способ приготовления зажарки. Ее нужно готовить на сале:
«Я использую хорошее сало без прослоек мяса. Оно рубится вместе со шкуркой мелкими кубиками. Чугунная сковорода разогревается на сильном огне, сало вытапливается. Шкурка превращается в сухарики, напоминающие чипсы. Мы отделяем их, но не выбрасываем — они понадобятся. Затем выполняется пассировка — вначале на сковородку выкладываются хорошие спелые помидоры. Их надо предварительно обдать кипятком, очистить от кожицы и порезать. Они томятся на малом огне не менее получаса, затем добавляется порезанная морковь, чуть позже — лук».
Отдельно тушится потертая свекла. Ее, по словам повара, нужно обдаривать на сале, а затем томить с небольшим количеством бульона, после чего необходимо посолить, добавить сахар, лимонный сок и мелконарезанный чеснок. Теперь осталось все соединить, посыпать зеленью и шкварками, а затем настоять не менее двух часов.