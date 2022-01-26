Сын российского миллиардера погиб, провалившись под лед
В Ленинградской области погиб, провалившись под лед Невы, гулявший по реке семилетний мальчик.
В Ленинградской области погиб, провалившись под лед Невы, гулявший по реке семилетний мальчик.
За ребенком присматривала его тетя. Трагедия произошла во Всеволжском районе. Тело ребенка все еще не найдено.
Когда 25-летняя тетя отвлеклась, один из мальчиков прыгнул с причала на лед реки, проломил его под тяжестью своего веса, провалился в воду и утонул. На место выехали следователи и спасатели. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Позднее оказалось, что погибший мальчик приходился сыном известного петербургского миллиардера и бизнес-коуча Станислава Логунова.