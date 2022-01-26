Сын российского миллиардера погиб, провалившись под лед

За ребенком присматривала его тетя. Трагедия произошла во Всеволжском районе. Тело ребенка все еще не найдено.

Как сообщает СКР, все случилось накануне вечером, когда женщина отправилась на прогулку по берегу Невы со своими племянниками-близнецами.

Когда 25-летняя тетя отвлеклась, один из мальчиков прыгнул с причала на лед реки, проломил его под тяжестью своего веса, провалился в воду и утонул. На место выехали следователи и спасатели. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Позднее оказалось, что погибший мальчик приходился сыном известного петербургского миллиардера и бизнес-коуча Станислава Логунова.