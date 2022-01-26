Мировые катастрофы и клоны людей: жуткие пророчества Григория Распутина

Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев, — считал Распутин, — Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге. Кара Божья будет не скора, но ужасна. По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же. Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел.