Четыре простых правила, которые помогают Королеве оставаться здоровой

Британскую королеву сложно назвать поклонницей причудливых диет или интенсивных занятий спортом. Она руководствуется здравым смыслом в отношении питания и физических упражнений и придерживается определенных правил, которые помогают ей поддерживать хорошее самочувствие. Похоже, именно режим приближает Ее Величество приближается к 70-летию на правления, и это далеко не последний рекорд, который может поставить Елизавета II.

Хотя в последнее время у правительница испытывала некоторые проблемы со здоровьем и даже пропустила несколько официальных мероприятий, руководствуясь советами врачей, в целом ее величество находится в удивительной для 95-летнего человека форме. В минувшем 2021 году у королевы стало целых 12 правнуков, и, несмотря на эти солидные цифры и свои годы, Елизавета по-прежнему остается активной, много работает, совершает пешие прогулки и иногда даже ездит верхом. В общем, монарх стареет с исключительным изяществом, и в этом ей помогают четыре простых правила.

Распорядок дня

Королева склонна придерживаться четырех приемов пищи в день, если только она не находится в туре, где распорядок дня зависит от неконтролируемых факторов. Обычно а расписании Елизаветы значатся завтрак, обед, полдник и ужин. Хотя распорядок дня монарха может меняться в зависимости от официальных обязательств, королева старается придерживаться регулярного графика, всегда вставая рано утром. Она выпивает чашку чая эрл грей в 7:30 утра, а завтракает в 8:30 утра.

Хуссейн Абде, клинический директор и суперинтендант-фармацевт Medicine Direct сказал, что распорядок дня королевы, возможно, помогает укреплять ее здоровье. «Регулярное время приема пищи и контроль порций полезны для нашего здоровья, — сказал он. — Придерживаясь регулярного времени приема пищи, мы можем планировать продукты, которые собираемся съесть в этот день, а это значит, что мы можем включить в рацион все, что нам нравится, а также убедиться, что мы едим то, что нам необходимо».

Физические упражнения

В свои 95 лет Елизавета II по-прежнему бодра, и многие связывают это с регулярными физическими упражнениями. Королеву определенно нельзя назвать поклонницей фитнеса, однако она всегда высказывалась в пользу физической активности. Монарх всегда старалась как можно больше гулять со своими корги и ездить верхом в окрестностях Виндзора, где к ней присоединялись другие члены королевской семьи. Буквально два года назад 93-летнюю правительницу видели в седле.

Господин Абде отметил, что привычка гулять весьма полезна: «Быстрой ежедневной прогулки достаточно, чтобы немного повысить частоту сердечных сокращений и поднять уровень эндорфинов, которые помогают вам чувствовать себя хорошо. Это поднимет вам настроение и заставит вас чувствовать себя более мотивированным для достижения других целей в течение дня».

Умеренность в еде

Известно, что Елизавета предпочитает довольно простых обеды и ужины, если речь не идет о торжественных банкетах для высокопоставленных гостей. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди говорил, что Ее Величество предпочитает простые блюда, такие как мясо или рыба с овощами (например, дуврская камбала со шпинатом). Общеизвестно, что монарх старается избегать углеводов вроде картофеля и макарон, особенно в вечернее время. Это определенно может повлиять на продолжительность жизни суверена. Впрочем, отказ от углеводов в основных блюдах Елизавета компенсирует исключительной страстью к шоколадным десертам.

Поскольку в следующем месяце монарх должна отпраздновать свое 70-летие на престоле, ее стоическое отношение и неизменная преданность делу неоспоримы. Express.co.uk поговорил с Хуссейном Абде, клиническим директором и суперинтендантом-фармацевтом в Medicine Direct, чтобы узнать секреты долголетия королевы.

Умение радоваться жизни

Елизавета II наблюдает за соревнованиями своих лошадей во второй день Королевского Виндзорского конного шоу, Беркшир, Великобритания, 2 июля 2021