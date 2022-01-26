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Джо Байден грязно выругался

Президент США Джо Байден. ФОТО: Yuri Gripas - Pool via CNP

Президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси «глупым сукиным сыном», после того как тот попытался задать главе государства вопрос об инфляции на встрече с экономическими советниками в Белом доме, передает РБК.

«Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?» — прокричал журналист. «Нет. Это большой плюс. Какой глупый сукин сын», — ответил Байден.

Позднее журналист выступил на телеканале, где рассказал, что не слышал ответа президента непосредственно в момент выступления. Он также поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова Байдена в своей стенограмме.

Согласно данным Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам декабря ускорилась до 7%. Это максимальное значение почти за 40 лет: в последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году.

Всплеск инфляции эксперты связывают с мягкой денежно-кредитной политикой центральных банков в условиях коронакризиса. Для поддержки рынков и бизнеса регуляторы по всему миру, в том числе в США, снижали базовую процентную ставку, что и стало почвой для инфляционного ускорения. В свою очередь, со стороны спроса инфляцию ускорили изменения в поведении потребителей.

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