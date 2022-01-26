Джо Байден грязно выругался

«Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?» — прокричал журналист. «Нет. Это большой плюс. Какой глупый сукин сын», — ответил Байден.

Позднее журналист выступил на телеканале, где рассказал, что не слышал ответа президента непосредственно в момент выступления. Он также поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова Байдена в своей стенограмме.

Согласно данным Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам декабря ускорилась до 7%. Это максимальное значение почти за 40 лет: в последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году.