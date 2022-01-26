74-летний Элтон Джон заболел коронавирусом

Представители певца попросили фанатов сохранить билеты и обещали вскоре объявить новые даты концертов. Сам Элтон надеется, что уже к выходным будет здоров и сможет выступить в Арканзасе, передает Super .

Концертный тур Farewell Yellow Brick Road начался осенью 2018 года и к 2021 году должен был завершиться. За это время певец планировал дать около 300 концертов. Однако из-за травмы бедра певца, а также из-за пандемии коронавируса концерты несколько раз переносились. Этот тур должен быть последним в карьере Элтона Джона, так как певец хочет посвятить всего себя воспитанию детей.