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74-летний Элтон Джон заболел коронавирусом

Элтон Джон ФОТО: Lyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/CaLyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/Capital Pictures / LB/IS/MPI/Capital Pictures

Легендарный британский певец Элтон Джон был вынужден отменить предстоящие два концерта в Далласе из-за положительного теста на ковид. Об этом он рассказал в своих сторис в Инстаграме.

Музыкант поделился, что он, к счастью, полностью вакцинирован — и поэтому болезнь протекает легко. Выступления должны были состояться в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road.

Представители певца попросили фанатов сохранить билеты и обещали вскоре объявить новые даты концертов. Сам Элтон надеется, что уже к выходным будет здоров и сможет выступить в Арканзасе, передает Super.

Концертный тур Farewell Yellow Brick Road начался осенью 2018 года и к 2021 году должен был завершиться. За это время певец планировал дать около 300 концертов. Однако из-за травмы бедра певца, а также из-за пандемии коронавируса концерты несколько раз переносились. Этот тур должен быть последним в карьере Элтона Джона, так как певец хочет посвятить всего себя воспитанию детей.

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