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Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского

Александр Градский ФОТО: скриншот с youtube.com

Полицейскими был задержан один из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко - вдову музыканта Александра Градского, сообщает «РБК» со ссылкой на официального представителя МВД России.

Как заявила представитель, задержан "ранее судимый мужчина 1994 года рождения". Другие детали не уточняются. 

Официально имя потерпевшей не было названо, полиция сообщает лишь о расследовании "разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа".

Напомним, ограбление произошло в Подмосковье 16 января. "Предварительная сумма ущерба - 100 миллионов рублей (1,1 миллиона евро).

"Эхо Москвы" сообщало, что неизвестные инсценировали ДТП на 255-м километре ЦКАД. После аварии незнакомцы подсели к женщине в машину и якобы достали оружие. Вместе с ними Марина Коташенко вернулась домой, в коттедж в Наро-Фоминском районе. Там они приказали прислуге покинуть особняк, и женщина отдала им деньги, а после отвезла, куда они указали.

Коташенко довезла нападавших до станции Апрелевка, где они пересели в белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации СМИ, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), уточняются некоторые детали происшествия на основании показаний 41-летней Коташенко, обратившейся в отдел полиции, информирует "МВД Медиа".

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