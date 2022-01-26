Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского

Как заявила представитель, задержан "ранее судимый мужчина 1994 года рождения". Другие детали не уточняются.

Официально имя потерпевшей не было названо, полиция сообщает лишь о расследовании "разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа".

Напомним, ограбление произошло в Подмосковье 16 января. "Предварительная сумма ущерба - 100 миллионов рублей (1,1 миллиона евро).

"Эхо Москвы" сообщало, что неизвестные инсценировали ДТП на 255-м километре ЦКАД. После аварии незнакомцы подсели к женщине в машину и якобы достали оружие. Вместе с ними Марина Коташенко вернулась домой, в коттедж в Наро-Фоминском районе. Там они приказали прислуге покинуть особняк, и женщина отдала им деньги, а после отвезла, куда они указали.

Коташенко довезла нападавших до станции Апрелевка, где они пересели в белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации СМИ, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.