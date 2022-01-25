Шнуров выпустил новый клип, на этот раз посвященный гололеду в Петербурге

На этот раз темой стал не мусор, как в первой песне, и не проблема с уборкой снега и «покаяние», как во второй, а гололед. Новое творение лидера «Ленинграда» называется «Одна нога». Автором указан Dj Big Love.

«Не гуляла вроде я, но как будто напилась. Такие ритмы и мелодии, что ноги сами в пляс. Лейся песня, бейся бит. Кто не спрятался – убит. В голове помойка, еще раз напой-ка. Эта страшная зараза в мозг вонзается, и сразу: "Лейся песня, бейся бит. Кто не спрятался – убит". Одна нога, нога другая. Одна рука, рука какая», – гласит текст незамысловатой песенки на танцевальный ритм, не свойственный «Ленинграду».

Сюжет клипа состоит из нарезки видео с падающими на льду людьми. Причем кадры взяты не столько из Петербурга, сколько из других регионов страны.

Видео опубликовано в Youtube на канале «Ленинграда» днем 25 января. За пару часов оно набрало 100 тысяч просмотров. Еще несколько сот человек посмотрело новое творение Шнурова в соцсетях.

И там и там под клипом появились похожие комментарии: «И не смешно совсем, как фильм ужасов посмотрела»; «Не лишайте его звания петербуржца, Питер – самый танцующий город в мире».