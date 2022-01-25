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Звезда фильма «Горько» Александр Паль найден обледенелым на улице

Александр Паль ФОТО: Instagram

Звезда сериалов «БИХЭППИ», «Толя-робот» и фильма «Горько» заночевал в одном из столичных парков. Прохожие нашли актера Александра Паля в гамаке, натянутом между деревьями, сообщает Dni.ru.

В личном микроблоге Паль рассказал, что совершил небольшое путешествие. Знаменитость хотела вспомнить как это – ночевать в дикой природе. Артист дополнительно облачился в теплые подштанники, взял фонарь, газовую горелку, карабин, нож и принадлежности для сна. Александр вышел из дома и полтора часа бродил в поисках уединенного места. «На улице -15, ветер, снегопад и звезды!» – поделился артист.

Итогом необычной вылазки стала яркая фотосессия. Фотограф Дима Черный снял Александра Паля в момент крепления гамака к веткам, приготовления чая и отдыха на фоне башен Москва-Сити. Снимки актера с обледенелой бородой произвели фурор в Интернете.

Паль отметил, что палатку в Москве можно поставить почти где угодно, но есть исключения. Александр порекомендовал избегать площадей, Красной в особенности, посольств, мэрии и других административных зданий.

Подписчики похвалили знаменитость за креативность. Пользователи Сети быстро раскусили звезду. Путешествие Паля – это реклама магазина снаряжений для спорта и отдыха.

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