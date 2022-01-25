Регина Тодоренко «кинула» детскую писательницу, которая создавала для нее книгу. Телеведущая украла ее идеи

Девушка по имени Дарина работала с Региной на протяжении двух лет. Она регулярно присылала страницы книги, но недавно Тодоренко перестала общаться с девушкой, а ее представители заявили, что Регина больше не будет сотрудничать с Дариной.

В итоге на днях Тодоренко разместила пост, в котором рассказала, что продолжает написание своей детской книги. Теперь Дарина переживает по поводу того, что Тодоренко украдет ее идеи, слог, хоть представители Регины и уверяют, что этого не произойдет.