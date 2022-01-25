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Регина Тодоренко «кинула» детскую писательницу, которая создавала для нее книгу. Телеведущая украла ее идеи

Регина Тодоренко ФОТО: Instagram

Несколько лет назад Регина Тодоренко решила создать книгу про девочку-путешественницу, которая отправляется в Африку. Это должна была быть детская книга. В итоге Регина наняла писательницу, которая бы воплотила все ее идеи в жизнь, сообщает Popcake.ru.

Девушка по имени Дарина работала с Региной на протяжении двух лет. Она регулярно присылала страницы книги, но недавно Тодоренко перестала общаться с девушкой, а ее представители заявили, что Регина больше не будет сотрудничать с Дариной.

В итоге на днях Тодоренко разместила пост, в котором рассказала, что продолжает написание своей детской книги. Теперь Дарина переживает по поводу того, что Тодоренко украдет ее идеи, слог, хоть представители Регины и уверяют, что этого не произойдет.

Кстати, Регина пытается зарабатывать не только на будущей книги. Недавно она запустила собственный марафон желаний, чем, конечно же, привлекла внимание Ксении Собчак, и она упомянула о Регине в своем расследовании про инфоцыган. Сама Тодоренко не комментировала нападки в свой адрес. Она предпочитает отмалчиваться, как и в вопросе с книгой.

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