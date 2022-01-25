В Испании фермера насмерть задавил оползень морковки

Точное количество корнеплодов, засыпавших фермера, также не называется, предполагается, что было около двух тонн моркови. Трагический инцидент произошел ночью на сельскохозяйственном складе в Вальеладо. Спасателям Кастилии и Леона позвонили в 3:05 по местному времени и сообщили, что мужчина оказался "погребенным под корнеплодами". На момент вызова спасателей пострадавший был жив, хоть и потерял сознание. Но прибывшая на место происшествия скорая помощь (вместе с офицерами гражданской гвардии COS) после безуспешных попыток реанимации констатировала смерть мужчины.



Известно, что погибший занимался "семейным бизнесом", связанным с сельским хозяйством. Его смерть, как сообщается, вызвала шок в местном муниципалитете, где он был хорошо известен. Впрочем, это не говорит о како-либо значимости погибшего все население Вальеладо составляет 718 человек, так что местная власть реально знает даже всех местных собак по их кличкам.