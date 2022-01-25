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В Испании фермера насмерть задавил оползень морковки

Морковь. Иллюстративное фото. ФОТО: Маргус Ансу

Испанские массмедиа сообщают, что в Сеговии погиб местный фермер. Практические все таблоиды аршинными заголовками пишут, что 34-летний мужчина, имя которого не называется, скончался после того, как попал под оползень морковки.

Точное количество корнеплодов, засыпавших фермера, также не называется, предполагается, что было около двух тонн моркови. Трагический инцидент произошел ночью на сельскохозяйственном складе в Вальеладо. Спасателям Кастилии и Леона позвонили в 3:05 по местному времени и сообщили, что мужчина оказался "погребенным под корнеплодами". На момент вызова спасателей пострадавший был жив, хоть и потерял сознание. Но прибывшая на место происшествия скорая помощь (вместе с офицерами гражданской гвардии COS) после безуспешных попыток реанимации констатировала смерть мужчины.

Известно, что погибший занимался "семейным бизнесом", связанным с сельским хозяйством. Его смерть, как сообщается, вызвала шок в местном муниципалитете, где он был хорошо известен. Впрочем, это не говорит о како-либо значимости погибшего все население Вальеладо составляет 718 человек, так что местная власть реально знает даже всех местных собак по их кличкам.

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