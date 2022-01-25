Саша Дони подтвердила, что рассталась с Тимати

Однако к зиме чувства влюбленных охладели. Теперь же Саша подтвердила, что рассталась с рэпером. На прямой вопрос о том, встречается ли она с Тимати, девушка ответила отрицательно.

Стоит отметить, что далеко не все поклонники верили в искренность чувств парочки. Хейтеры утверждали, что Саша Дони заключила с рэпером пиар-контракт, благодаря которому хотела раскрутить социальные сети. Это и произошло: стоило блондинке пару раз появиться в компании Тимати, как в Instagram на нее подписались десятки тысяч человек, сообщает Starhit.

Бывшая "возлюбленная" Тимати ФОТО: Инстаграм

По слухам, рэпер уже увлекся другой моделью. На этот раз Тимати заинтересовала брюнетка по имени Валентина. Парочка вместе отдыхала в Колумбии, хотя и не афишировала данный факт.