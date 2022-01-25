Таави Рыйвас провел выходные, наслаждаясь зимними развлечениями с детьми

Таави Рыйвас, который в последнее время стал известен как большой любитель спорта, провел прошлые выходные с детьми в снежном парке Нымме, где ребята смогли усердно потренироваться в катании на лыжах. «День спорта в Нымме», — объявил Рыйвас в посте в соцсети в воскресенье и поделился прекрасными кадрами веселого и спортивного дня.

В декабре Таави Рыйвас пробежал четвертый в своей жизни полноценный марафон. Ему потребовалось четыре часа и пять минут, чтобы преодолеть 42,2 километра.

Однако Рыйвас заявил, что опыт был мощным! «Рано еще списывать себя со счетов!» - признал он и поблагодарил как тренера, так и его товарищей по команде. Рыйвас также участвовал в соревнованиях Ironman 70.3, которые проходили в Таллинне в конце августа. В озере Харку нужно было преодолеть 3,8 км вплавь, затем 180,2 км на велосипеде и, наконец, 42,2 км бегом.