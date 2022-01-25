Таави Рыйвас провел выходные, наслаждаясь зимними развлечениями с детьми
Политик и бывший премьер-министр Эстонии, а также большое любитель спорта Таави Рыйвас прививает любовь к нему и своим детям.
Политик и бывший премьер-министр Эстонии, а также большое любитель спорта Таави Рыйвас прививает любовь к нему и своим детям.
Таави Рыйвас, который в последнее время стал известен как большой любитель спорта, провел прошлые выходные с детьми в снежном парке Нымме, где ребята смогли усердно потренироваться в катании на лыжах. «День спорта в Нымме», — объявил Рыйвас в посте в соцсети в воскресенье и поделился прекрасными кадрами веселого и спортивного дня.
В декабре Таави Рыйвас пробежал четвертый в своей жизни полноценный марафон. Ему потребовалось четыре часа и пять минут, чтобы преодолеть 42,2 километра.
Однако Рыйвас заявил, что опыт был мощным! «Рано еще списывать себя со счетов!» - признал он и поблагодарил как тренера, так и его товарищей по команде. Рыйвас также участвовал в соревнованиях Ironman 70.3, которые проходили в Таллинне в конце августа. В озере Харку нужно было преодолеть 3,8 км вплавь, затем 180,2 км на велосипеде и, наконец, 42,2 км бегом.
Хотя семья Рыйвас стартовала вместе, до финиша добралась только Луиза. «Мое железное путешествие сегодня получило небольшой сбой в первой части: судья объявил, что я проплыл на 6 минут дольше, чем было бы корректно. Правила есть правила, и хотя я прекрасно себя чувствовал, а воли и энергии хоть отбавляй, мне не разрешили продолжить гонку на велосипеде», — заявил Таави в социальных сетях.