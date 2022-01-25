Три цвета в одежде, которые сделают образ дороже
Цвет одежды решает не меньше, чем качество материала и крой. Рассказываем, на какие цвета стоит обратить внимание, если вашему образу не хватает лоска, пишет MarieClaire.
Цвет одежды решает не меньше, чем качество материала и крой. Рассказываем, на какие цвета стоит обратить внимание, если вашему образу не хватает лоска, пишет MarieClaire.
Мода на цвета меняется не так часто, как это может показаться. Многие остаются в тренде на несколько лет, уверено превращаясь в классику. А бывают и совсем неожиданные повороты, когда внезапно меняется направление тренда, и, например, цвет из традиционного летнего превращается во вполне себе зимний вариант наоборот.
Предлагаем обратить внимание на три цвета, которые не покидают подиумы уже несколько сезонов, и имеют все шансы остаться с нами на долгие годы. Они помогут всегда выглядеть шикарно и «дорого».
Белый не зря так любим Ральфом Лораном, который создает коллекции, ориентируясь на обеспеченных клиенток с Верхнего Ист-Сайда Нью Йорка. Этот цвет как бы говорит: «У меня настолько все хорошо, что я не пользуюсь общественным транспортом, а улицы в моем районе вымыты с мылом».
Белый — новый черный, и в него можно и нужно одеваться с головы до ног, добавив аксессуары контрастного черного или нейтрального бежевого цветов.
Белый хорошо комбинировать с нежными голубым и серым цветами.
Белое пальто выделит вас из толпы. В нем вы будете похожи на суперзвезду, особенно, если даже не в самый солнечный зимний день наденете солнцезащитные очки.
Белые брюки или юбка прекрасно сочетаются как с классическим цветом «кэмел», так и с любыми более яркими цветами.
Удивительным образом, белые обувь или сумка любой самый повседневный look способны превратить в очень стильный, будто продуманный профессиональным стилистом, комплект.
Красный
Красный цвет — для смелых женщин. Он привлекает внимание, заставляет окружающих оборачиваться вам вслед. Надевая красный, вы должны быть уверены, что ваша кожа, волосы, макияж выглядят безупречно!
Сочетание красного с черным — чистая драма, так что оценивайте повод, на который вы хотите надеть подобный наряд, тщательно. В повседневной жизни вместо черного выберите «кэмел» или светло-бежевый цвет.
Даже самая легкомысленная сумка красного цвета способна добавить статус ее владелице.
Если вы решились на пальто, лучше, если оно будет лаконичного кроя без лишних деталей.
Красные лаковые туфли? Почему нет? «Приглушите» их звучание мягким светло-серым кашемиром.
Красный моно-лук — это очень элегантно. Даже красная помада — это не чересчур. Но будет более современно добавить всего одну деталь белого или светло-розового цвета.
Темно-синий
Самый спокойный из актуальных на века цветов, мы полюбили его за тихую элегантность и за умение сочетаться с двумя другими — красным и белым.
Мы не знаем ни одного человека, которому бы униформа не казалась «чертовски привлекательной». И неважно кто в ней — мужчина или женщина. Морские бушлаты из тяжелой шерстяной ткани хороши в комбинации с легкими брюками, джинсами и юбками-карандаш миди-длины.
Кроме красного и белого, нэви можно сочетать с пальто или жакетом цвета кэмел, которое наверняка уже есть в вашем гардеробе.
Носите пальто с цветными меховыми воротниками — хитами этой зимы. Цветной мех и темно-синий — намного более интересное сочетание, чем аналогичное с черным цветом.
Неожиданный и свежий ход — добавить к строгому комплекту аксессуар с «животным принтом»
Темно-синий моно-лук стройнит не хуже черного. Для разнообразия можно добавить два разных аксессуара красного и белого цветов.