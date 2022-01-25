«Мать истекала кровью. Я ее пнул»: жуткие детали допроса 17-летнего парня, убившего семью под Омском

Утром 22 января 14-летняя Оля (имена всех несовершеннолетних изменены) с шестилетним братом Денисом прибежали к соседям и рассказали, что неизвестный человек ворвался в дом и зарезал мать, ее мужа и десятилетнюю сестру, страдающую ДЦП, пишет РИА Новости.

Школьница описала внешность «киллера», эксперты составили фоторобот — в федеральный розыск объявили 30-40-летнего мужчину с бородой. Двухдневные поиски закончились ничем — никто из жителей села и соседних деревень не видел никого похожего.

К вечеру 23 января следователи изучили улики с места убийства и сильно засомневались в правдивости слов 14-летней Оли — слишком много было нестыковок. Решили поговорить с ней и ее младшим братом еще раз.

В итоге она призналась: все организовала сама вместе со своим молодым человеком Евгением, потому что родители были против их встреч. Из-за этого в семье часто ссорились. Трагедия, произошедшая в селе Юрьевка, шокировала всех, но еще более ужасающими оказались детали преступления, пишет «Стархит».

«Около двух месяцев назад Анна стала предлагать мне убить своих родителей, так как они бьют ее из-за несделанного домашнего задания, невыполненных работ по дому. Анна предлагала отравить маму, отчима Рому и сестру Ольгу, так как последняя мешала ей жить. Спрашивала у меня, можно ли их отравить, превысив дозу снотворного. Данную тему она поднимала неоднократно в течение двух месяцев. Трупы мы должны были увезти и выбросить в заброшенное здание в бочки с маслом. Отговаривать Анну от планирования убить родственников я не пытался, поддерживал ее в этом», — рассказал 17-летний Александр.

В итоге преступники сменили план действий: они решили зарезать своих жертв, после чего хотели ввести следствие в заблуждение, рассказав о нападении на дом. В ночь трагедии Анна дождалась, пока все родственники уснут, после чего открыла дверь своему бойфренду.

«Я прошел в комнату, где спали Рома и его жена, они лежали на кровати. Я подошел к Роме, взял нож двумя руками и стал наносить ему удары по телу. Он встал с кровати, пытался убежать, я догнал его, стал наносить удары ножом. Затем зашел в детскую комнату, увидел спрятавшуюся за шкафом мать Анны, она стала залазить на кровать, я ударил ее ножом в область живота, она убежала в коридор. В это время проснулась сестра Анны Оля и встала на колени на кровати. Я схватил ее и перерезал горло. После этого я вышел на веранду, увидел, что мать Анны пытается открыть дверь, нанес ей несколько ударов ножом по телу, она упала», —рассказывает убийца.

В итоге в живых преступники оставили только младшего брата Анны. Она пыталась закрыть ребенку лицо, чтобы тот не видел происходящего. Расправившись с отчимом, матерью и сестрой возлюбленной Александр попытался скрыться.

«Я помыл руки, сказал Анне, чтобы бежала к соседям и говорила, что на них напал неизвестный мужчина и всех порезал. После этого я вышел на веранду, там лежала мать Анны. Она хрипела, я пнул ее два раза ногой по голове и ушел через задний выход. По дороге я выбросил нож. Придя домой, я положил в стиральную машину свои штаны и кофту, они были в крови. Также сжег в печке свои носки, так как когда я убивал родственников Анны, то в доме разулся. Через некоторое время мне позвонила Анна и сказала, чтобы я приходил к ней, я оделся и пошел», — подытожил убийца.