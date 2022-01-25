Изменила возраст и продавала вещи через сайт объявлений: что скрывает вдова Александра Градского?

Источники из окружения пары говорят, что покойный Александр Градский был скрытным человеком — он не любил лишних людей в доме, кроме того, музыкант старался экономить. Поэтому все деньги, которые зарабатывал, откладывал на черный день. А вот супруге выдавал ровно столько, сколько нужно.

При этом во многих интервью он расхваливал Марину, говоря о том, что с такой внешностью она могла бы стать супругой любого олигарха. Но выбрала его. После смерти мэтра стали выясняться интересные подробности ее жизни.

Например, по официальной информации — вдове Градского 37 лет. Она родом из Киева, родилась в 1984 году. При этом журналисты нашли документы, которые опровергают эти данные — Марина родилась в 1980-м в Житомире.

По другой версии, Марина получила два высших образования — у нее есть дипломы юриста, а также актрисы. Но в открытых источниках это подтвердить не удалось. Есть лишь доказательство того, что она училась в Черниговском юридическом техникуме.

Пользователи также нашли еще один любопытный факт — Коташенко достаточно долго времени продает вещи через интернет. На специальном сайте можно найти несколько десятков предметов, которые ранее принадлежали либо ей, либо членам семьи: детские сандалии и аксессуары для коляски, брендовые платья и туфли, купальник и другое. Всего вдова миллионера Градского наторговала на 120 тысяч, самая дорогая вещь ушла за 45 тысяч — это сапоги.

Видимо, Марина пользовалась популярностью, так как рейтинг у нее близится к идеальному. Покупатели ставили ей звезды за хорошее общение, качество товара и по другим критериям. Зачем она это делала — не совсем понятно.