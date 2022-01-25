Десерты из прошлого: 7 рецептов, от которых у вас сведет олдскулы

Woman.ru узнал, что одним из фуд-трендов этого года станут советские десерты. О том, что еще будет модно есть в этом году, мы поговорим как-нибудь потом, а пока давайте остановимся на тех самых сладостях, от которых несколько десятилетий назад слюнки текли. Да чего там — они и сейчас дадут фору любому мильфею.

Составить эту десертную карту помогли повара разных заведений общепита, но еще большая прелесть этих блюд в том, что вы без труда можете приготовить их дома. Тем более что за рецептами далеко ходить не надо — они все здесь.

Пирожное «Персики»

Эти пирожные выглядят как самые настоящие персики (возможно, чуть-чуть засахарившиеся), но все дело в ловкости рук и красителях. Натуральных. Но — обо всём по порядку.

© Предоставлено: Woman.ru

Для начала взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, масло комнатной температуры и ванилин и еще раз хорошенько все это взбейте. Добавьте стакан муки и разрыхлитель и опять взбивайте до однородного состояния. Добавляйте оставшуюся муку и замесите тесто. Оно должно получиться мягким.

Теперь застелите противень пергаментной бумагой. Разделите тесто примерно на 16 кусочков (количество кусочков будет зависеть от того, какого размера персики вы хотите получить). Слепите шарики из теста, выложите их на противень и немного придавите ладонью, чтобы с одной стороны они стали плоскими и приняли форму полусферы. Разогрейте духовку до 190 °C и выпекайте пирожные 15 минут.

Дайте готовым половинкам «персиков» остыть и достаньте из них сердцевинку чайной ложкой. Здесь будет углубление для начинки. Кладите сюда вареную сгущенку. (Смажьте ей заодно и края теста, чтобы половинки надежно слиплись). Положите на одну полусферу миндаль и скрепляйте ее с другой.

Теперь возьмемся за красители. Чтобы пирожные получились похожими на настоящие персики, выжмите морковный и свекольный сок. Сразу приготовьте и мелкий сахар, в котором будете обваливать ваши «персики». Обмакните каждое пирожное в морковный сок и дайте пропитаться пару минут. Теперь обмакните еще раз в морковный сок и сразу — в свекольный. Не полностью, а примерно наполовину. Теперь обваляйте «персики» в сахаре и оставляйте их подсыхать на ближайшие полчаса. По желанию можете украсить «персики» веточками мяты.

Печенье «Орешек»

© Предоставлено: Woman.ru

Взбейте яйцо вместе с сахаром до белого цвета и отдельно — масло с мукой. Аккуратно перемешайте и добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте всё в миксере на медленной скорости около пяти минут. Поставьте тесто в холодильник на час, после чего раскатайте его до толщины в 3 мм, выложите в формочку и выпекайте 15 минут при температуре 180 °C.