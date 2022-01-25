Видео с «ожившим мертвецом» в морге взбудоражило Сеть

24 января в Telegram-каналах появилось видео, снятое видеокамерой наблюдения. В объективе помещение, похожее на морг, в какой-то момент со стола встает мужчина, накрытый простынею.

В видео мужчина голый, он с трудом двигается и ведет себя, как «мертвец». После этого запись обрывается.

«Я – каждый день в понедельник. «Это пункт вакцинации» «Это зомби-ковид?», – шутят в Сети.

РИА Новости пытались узнать, в каком тверском морге снято видео, но все морги опровергли данные о записи. Позже заявление распространили представители Министерства здравоохранения Тверской области.

«Видео является фейком», – заявили в Минздраве.

В ролике заснято помещение, которого нет ни в одном тверском морге, добавили чиновники. Спустя несколько часов после шумихи в Сети СМИ выяснили, что видео снимали для сериала «И снова здравствуйте!».

Премьера сериала с Андреем Мерзликиным пройдет на IVI 2 февраля.