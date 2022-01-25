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Видео с «ожившим мертвецом» в морге взбудоражило Сеть

За сутки в соцсетях завирусилось видео с якобы «ожившим» мертвецом в морге ФОТО: скриншот с youtube.com

За сутки в соцсетях завирусилось видео с якобы «ожившим» мертвецом в морге. В СМИ появилась информация, что инцидент произошел в Тверской области. Из-за шумихи с официальным заявлением выступил региональный Минздрав, пишет Topnews.

24 января в Telegram-каналах появилось видео, снятое видеокамерой наблюдения. В объективе помещение, похожее на морг, в какой-то момент со стола встает мужчина, накрытый простынею.

В видео мужчина голый, он с трудом двигается и ведет себя, как «мертвец». После этого запись обрывается.

«Я – каждый день в понедельник.

«Это пункт вакцинации»

«Это зомби-ковид?», – шутят в Сети.

РИА Новости пытались узнать, в каком тверском морге снято видео, но все морги опровергли данные о записи. Позже заявление распространили представители Министерства здравоохранения Тверской области.

«Видео является фейком», – заявили в Минздраве.

В ролике заснято помещение, которого нет ни в одном тверском морге, добавили чиновники. Спустя несколько часов после шумихи в Сети СМИ выяснили, что видео снимали для сериала «И снова здравствуйте!».

Премьера сериала с Андреем Мерзликиным пройдет на IVI 2 февраля.

«Дело тверского морга раскрыто. Это не пранк, не ошибка врачей и даже не наш фейк, чтобы набрать классов. Ролик оказался кадрами из нового сериала», – пишут в Telegram-канале «Жю».

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