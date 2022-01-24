Итальянская рок-группа Måneskin откладывает европейский тур: концерт в Таллинне также переносится

Весеннее турне Måneskin, которое включало концерт на Saku Suurhall 13 марта, перенесено на 2023 год. Как объясняет менеджмент группы, из-за все еще нестабильной эпидемиологической ситуации и различиях в ограничениях в каждой европейской стране, к сожалению, невозможно провести шоу в запланированном качестве, сообщил организатор концерта.

Комментарий Måneskin:

«Здравствуйте, ребята!

Нам очень жаль, но мы должны сообщить вам, что вынуждены отложить весь тур из-за ситуации с коронавирусом. Нам действительно очень жаль. Мы много работали над этим туром, и все было готово к выступлению, но, к сожалению, в последние несколько дней поступали плохие новости о вместимости залов и тому подобном.

Мы не можем гарантировать, что все концерты пройдут, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их придерживаться, потому что наши концерты должны проходить в полной безопасности для всех. Нам очень, очень жаль, и мы надеемся сообщить вам новые даты как можно скорее. Спасибо за ваше терпение и поддержку, мы все вместе в этой ситуации, поэтому нам просто нужно держаться, но мы вернемся, клянемся, и будет еще лучше. Ребята, мы вас любим!»

В настоящее время ведется работа над препланировкой дат, и они будут объявлены не позднее 1 марта. В любом случае все купленные билеты будут действительны на новую дату концерта, и никаких дополнительных действий не требуется.

Все дополнительные вопросы, которые могут возникнуть по поводу билетов, будут разъяснены после объявления новой даты концерта.