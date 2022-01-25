«Там все плохо: СМИ сообщили о страшном заболевании у Малахова

В СМИ продолжают ходить слухи о тяжелом недуге у 49-летнего Андрея Малахова. Телеведущий в последнее время изменился – его прическа изменилась, многие подозревают, что Малахов носит парик. Также ведущий «Прямого эфира» набрал лишний вес.

Как пишет «Московский комсомолец», в медиа-тусовке обсуждают, что у Андрея Малахова диагностировано онкологическое заболевание.

Блогер Антон Суворкин, известный также как Anton S, утверждает, что телеведущий борется с онкологией. Информацию ему якобы передали собственные источники на телевидении, по словам которых “там все плохо”. По данным Суворкина, Малахов лечится за границей. Телеведущий разрывается между клиникой и съемочным процессом. «Прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки», – говорит Anton S. При этом Суворкин отмечает, что информацию об онкологии у Малахова ему слил подписчик, самому ему страшно это читать.

Блогер восхищается тем, как держится Малахов. В многочисленных Telegram-каналах обсуждают изменившуюся внешность телеведущего.

«На Андрея Малахова с каждым днём смотреть всё печальнее. Уже очевидно, что с ним что-то происходит, но он пытается бодриться и работать в прежнем режиме», – пишут Telegram-канале «Только никому…»

Также в Сети обсуждают проклятье «Прямого эфира»»: первый ведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане, ведущий Борис Корчевников также боролся с тяжелым заболеванием. Теперь в беду попал и Малахов, уверены в Telegram-канале.

Как писал ранее Topnews, в последние месяцы в Сети обсуждают, как сильно изменился Малахов. В соцсетях также появилась фотография, на которой виден выпирающий живот у телеведущего.