Стало известно, на что Виктор Цой потратил свой первый гонорар
В Москве проходит выставка «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию лидера группы «Кино», пишет RUS TVNET.
В Москве проходит выставка «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию лидера группы «Кино», пишет RUS TVNET.
На выставке представлена уникальная коллекция личных вещей Виктора Цоя, редких документов и черновиков. Гитары, сценические костюмы, картины, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива.
Из описания к одному из экспонатов стало известно, на что музыкант потратил свой первый гонорар.
«Шуба из чернобурки и енота. В 1989 году, получив свой первый приличный гонорар за серию концертов, Виктор приобрёл не машину, и даже не гитару, а вот эту шубу. Это был подарок для возлюбленной Виктора – Наталии Разлоговой. В тот период такая действительно была настоящей роскошью. Многим такая покупка могла бы показаться безумной, особенно для человека, еще не имевшего даже своего жилья. Но для Виктора это было проявлением жизненных приоритетов», – пишет «Наше Радио».
Выставка, которая продлится до 15 апреля, растянулась на 11 залов и охватывает все сферы жизни легендарного музыканта, помогает проследить его путь от кочегара до кумира миллионов.
В подготовке экспозиции участвовали родные и близкие Цоя – отец Роберт Максимович и сын Александр Цой, а также его ближайшее окружение, музыканты, коллекционеры и фанаты.