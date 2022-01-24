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Эстонская звезда торгует в интернете духами с огромной наценкой: это уникальные для Эстонии вещи

Теперь для эстонской светской львицы и блогера Мэрилин Нау, которая строит жизнь своей мечты в США, доступны лучшие американские вещи и она готова поделиться ими со своими подписчиками. Правда по довольно кусающейся цене.

Инфлюенсер Мэрилин Нау, представляющая Эстонию на конкурсе Miss Global, поделилась в своем Instagram подборкой парфюма от Ким Кардашьян, который покорил сердца тысяч женщин. «Новейшие ароматы из новой коллекции KKW Fragrance. 100 € за бутылочку», – пишет Нау и добавляет, что отправка в посылочный автомат включена в стоимость.

ФОТО: Instagram

«Единственный шанс! В Эстонию заказать невозможно», — добавляет Нау, которая, наверное, знает, что это действительно эксклюзивные вещи. Однако цена духов KKW составляет всего 45 долларов, или около 39,8 евро. Почему Нау просит за них почти на 60 евро больше? «Выросла стоимость доставки. Кроме того, это уникальный продукт для Эстонии, поэтому он заслуживает такой цены», – сказал Мэрилин Нау Elu24.

ФОТО: KKW fragrance

Нау участвует в конкурсе Miss Global, где представляет Эстонию. Она призывает эстонцев подписываться за страницу Miss Global в Instagram, которая через несколько дней станет закрытой. Шансы на ее победу будут зависеть от того, сколько людей проголосует за Нау на закрытой странице.

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