Эстонская звезда торгует в интернете духами с огромной наценкой: это уникальные для Эстонии вещи

Инфлюенсер Мэрилин Нау, представляющая Эстонию на конкурсе Miss Global, поделилась в своем Instagram подборкой парфюма от Ким Кардашьян, который покорил сердца тысяч женщин. «Новейшие ароматы из новой коллекции KKW Fragrance. 100 € за бутылочку», – пишет Нау и добавляет, что отправка в посылочный автомат включена в стоимость.

ФОТО: Instagram

«Единственный шанс! В Эстонию заказать невозможно», — добавляет Нау, которая, наверное, знает, что это действительно эксклюзивные вещи. Однако цена духов KKW составляет всего 45 долларов, или около 39,8 евро. Почему Нау просит за них почти на 60 евро больше? «Выросла стоимость доставки. Кроме того, это уникальный продукт для Эстонии, поэтому он заслуживает такой цены», – сказал Мэрилин Нау Elu24.

ФОТО: KKW fragrance