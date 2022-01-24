Иглоукалывание не помогло: страшные перемены во внешности Татьяны Лазаревой

Вместе с Михаилом Шацем Татьяна Лазарева прожила более 20 лет. Их отношения начали портиться еще в 2016 году, когда, по словам знакомых с ситуацией людей, ведущий «сослал» супругу в Испанию вместе с дочерью, а сам остался работать в России. Несколько лет Татьяна жила на две страны, а еще лечилась от тяжелой депрессии, принимая серьезные препараты.

Спустя некоторое время Лазарева призналась, что развестись с Шацем решила, как только начала приходить в себя после терапии. В 2021 году их отношениям окончательно пришел конец. С ней остались трое детей — совсем взрослый сын Степан от первого, короткого и не очень счастливого брака, и две дочери от Шаца — Софья и Антонина. Девочки вскоре начали взрослую жизнь, даже младшая, Антонина, уехала учиться за рубеж, а заскучавшая на чужбине Татьяна приняла решение вернуться в Россию.

Работы на родине не прибавилось. Продюсеры не звали на телевидение, экс-супруг стал искать себя в стендапе, а сама Лазарева решила уйти в Интернет. Некогда популярная телеведущая завела канал на YouTube, где теперь размещает выпуски своего собственного шоу. Ее гостями становятся знаменитые коллеги, которые беседуют на самые разные жизненные темы. Много Лазарева рассуждает и о воспитании детей, в частности, делится своим опытом с подписчиками в Инстаграме.

Многие фолловеры отмечают, что трудности очень сильно сказались на внешности 55-летней знаменитости. Лазарева не прибегает к услугам пластических хирургов и «звездных» косметологов, предпочитая стареть естественно, что пугает поклонников, привыкших к идеально гладким, молодым лицам селебрити.

Пока одни восторгаются смелостью 55-летней Татьяны, которая активно размещает в Сети свои снимки без фильтров и ретуши, другие не стесняются открыто указать ведущей на ее возрастные изменения — мешки под глазами, морщины и «поплывший» овал лица. Стоит отметить, что с возрастом ведущую стало подводить здоровье. Еще до переезда в Испанию медики обнаружили у Лазаревой редкое аутоиммунное заболевание кишечника — язвенный колит. Разумеется, недуг не прибавляет красоты. В периоды обострения знаменитость резко теряла в весе и даже (по ее собственному признанию) задумывалась о суициде из-за болей, но все же сумела отогнать прочь негативные мысли.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», — говорила Лазарева на своем канале.