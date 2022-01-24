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Фото Дженнифер Лопес в кожаном бюстгальтере восхитило Сеть

Дженнифер Лопес. ФОТО: MIKE BLAKE/REUTERS

52-летняя звезда - горячая штучка!

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снова выставила напоказ прекрасную фигуру. Поп-дива выложилп фото в откровенном наряде.

На размещенных в Instagram снимках 52-летняя звезда позирует в черном кожаном бюстгальтере и белыми брюками свободного кроя на высокой талии, пишет Topnews.

И хотя на одном из фото она прикрыла грудь укороченной косухой, фанатов восхитил сексуальный образ Лопес. Публикация набрала 1,3 миллиона лайков и тысячи восхищенных комментариев.

Подписчики расхваливали своего кумира, отмечая сногсшибательную фигуру Дженнифер и называя ее богиней.

Cмотрите фото ЗДЕСЬ!

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