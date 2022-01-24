Фото Дженнифер Лопес в кожаном бюстгальтере восхитило Сеть
52-летняя звезда - горячая штучка!
52-летняя звезда - горячая штучка!
На размещенных в Instagram снимках 52-летняя звезда позирует в черном кожаном бюстгальтере и белыми брюками свободного кроя на высокой талии, пишет Topnews.
И хотя на одном из фото она прикрыла грудь укороченной косухой, фанатов восхитил сексуальный образ Лопес. Публикация набрала 1,3 миллиона лайков и тысячи восхищенных комментариев.
Подписчики расхваливали своего кумира, отмечая сногсшибательную фигуру Дженнифер и называя ее богиней.
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