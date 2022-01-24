В сети обсуждают оскорбительное изображение русских женщин в продолжении сериала «Секс в большом городе»

В инстаграме стали натыкаться на возмущенные посты: в новом сезоне «Секса в большом городе» унизили русских девушек. Но особо общественность это не смутило. И сценаристам сериала, которые носятся с трансгендерами и современной толерантной повесткой, даже не пришлось извиняться. В отличие от создателей «Эмили в Париже». Откуда были деньги на апартаменты у самой Брэдшоу в молодости (которая писала на фрилансе всего одну колонку в неделю в не самой популярной газете, скупала на гонорар дорогие туфли и питалась исключительно в ресторанах) — не уточняется.