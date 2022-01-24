В сети обсуждают оскорбительное изображение русских женщин в продолжении сериала «Секс в большом городе»
В российском интернет-пространстве обсуждают оскорбительное изображение русских женщин в сериале «И просто так». В одной из сцен восьмой серии главная героиня Кэрри интересуется, как ее соседка, будучи молодой женщиной, может позволить себе дорогостоящее жилье в центре Нью-Йорка, на что ее агент по недвижимости отвечает: «Она русская проститутка» и добавляет, что это «типичный сценарий», передает Spletnik.ru.