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В сети обсуждают оскорбительное изображение русских женщин в продолжении сериала «Секс в большом городе»

Cynthia Nixon, Kristin Davis and Sarah Jessica Parker seriaalis «And Just Like That». ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures/Scanpix

В российском интернет-пространстве обсуждают оскорбительное изображение русских женщин в сериале «И просто так». В одной из сцен восьмой серии главная героиня Кэрри интересуется, как ее соседка, будучи молодой женщиной, может позволить себе дорогостоящее жилье в центре Нью-Йорка, на что ее агент по недвижимости отвечает: «Она русская проститутка» и добавляет, что это «типичный сценарий», передает Spletnik.ru.

Одной из первых возмутилась такой репрезентации русских женщин в продолжении «Секса в большом городе» Ольга Серябкина.

Какое разочарование я сегодня испытала на просмотре восьмой серии, где оскорбили русских женщин! Сериал, который построен на всеобщей толерантности, но при этом вешают ярлыки на русских. Тенденция оскорбления славянских женщин в каждом сериале меня очень пугает, и я не хочу, чтобы это становилось нормой!

— написала артистка в сторис.

Она напомнила подписчикам, что недавно похожий резонанс в сети вызвал сериал «Эмили в Париже», где украинскую девушку представили невежественной воровкой. Тогда Netflix извинился и пообещал в следующих проектах быть корректным в изображении украинцев. Однако русские женщины извинений от HBO пока не получили, отмечает телеграм-канал «Только никому»:

В инстаграме стали натыкаться на возмущенные посты: в новом сезоне «Секса в большом городе» унизили русских девушек. Но особо общественность это не смутило. И сценаристам сериала, которые носятся с трансгендерами и современной толерантной повесткой, даже не пришлось извиняться. В отличие от создателей «Эмили в Париже». Откуда были деньги на апартаменты у самой Брэдшоу в молодости (которая писала на фрилансе всего одну колонку в неделю в не самой популярной газете, скупала на гонорар дорогие туфли и питалась исключительно в ресторанах) — не уточняется.

С тех пор как первая серия «И просто так» вышла на стриминговой платформе HBO Max в декабре прошлого года, скандалы вокруг сериала не утихают. Наибольшую шумиху вызвали обвинения звезды «Секса в большом городе» Криса Нота в изнасилованиях: из-за этого сцена с его участием была вырезана из финального эпизода.

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