От искажения цвета до галлюцинаций: врач назвал два портящих зрение продукта
Окулист Уитни Селтман назвала два портящих зрение продукта, пишет Пятый канал.
Окулист Уитни Селтман назвала два портящих зрение продукта, пишет Пятый канал.
Худшими продуктами для здоровья глаз являются хлеб и макароны, заявила врач-окулист Уитни Селтман из США. По словам доктора, диета играет жизненно важную роль в поддержании работы сердца и кровеносных сосудов — нарушение функционирования этих систем напрямую сказываются на качестве зрения.
Селтман объяснила, что простые углеводы в хлебобулочных и макаронных изделиях способствуют повышению уровня сахара в крови. Это повышает риск ускорения возрастной дегенерации желтого пятна — центра наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза.
Обычно дегенерация желтого пятна отмечается у людей к 50-60 годам. Им становится трудно читать, распознавать формы и цвета, узнавать лица. Дать сбой может работа одного или обоих глаз. Как последствия, вероятны восприятие прямых линий волнистыми или кривыми, предметы часто кажутся меньше, чем на самом деле, а также менее яркими. Возможны даже галлюцинации — видение несуществующих объектов и цветов.
Чтобы не допустить повышения уровня сахара в крови и сохранить остроту зрения, Селтман посоветовала заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми сортами. Также она рекомендует отказаться от обработанного мяса — большое содержание в нем натрия вредит здоровью глаз вплоть до слепоты.
Как пишет Medikforum.ru со ссылкой на данные окулиста, исключить стоит и продукты приготовленные во фритюре с использованием трансжиров. Они провоцируют скачки уровня холестерина и поражают впоследствии сосуды.