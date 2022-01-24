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Поразительно! Элина Нечаева исполнит роль своей мечты

Элина Нечаева ФОТО: Kuvatõmmis

Певица Элина Нечаева осенью объявила, что ей предложили сыграть роль ее мечты в театральной постановке, которая выйдет на сцену Национальной оперы «Эстония» в январе 2022 года. Недавно Элина поделилась фрагментом песни, которую она исполнит на театральной сцене на следующей неделе в роли своей мечты.

Осенью Элина Нечаева стала гостьей программы «Teet, Kristjan ja sõbrad» на канале TV3, где рассказала, что до конца жизни мечтала бы играть в последней опере Вольфганга Амадея Моцарта «Зачарованная флейта». Певица рассказала в программе, что в январе у нее наконец-то появится шанс осуществить свою мечту, когда в Эстонской национальной опере будет поставлена «Волшебная флейта». Певице предложили роль Царицы ночи. «Это роль моей мечты», - сказала тогда Элина.

Теперь Элина поделилась на своей странице в социальной сети новостью о том, что уже на следующей неделе ее можно будет увидеть в роли своей мечты. Элина и оперная певица Суви Вяйрюнен исполнят роль Царицы ночи в опере «Волшебная флейта». Элина будет играть роль Царицы ночи 30 января, 27 февраля и 17 июня.

Помимо исполнения роли мечты Элина вновь примет участие в конкурсе «Eesti Laulu» в феврале с песней «Remedy».

Смотрите выступление Элины Нечаевой ниже!

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