Домработница раскрыла детали жизни Градского с женой: «Ревновал Марину, отношения выясняли наедине»

По слухам, старшие дети и сестра мэтра всегда недолюбливали его избранницу. Загадочное ограбление Коташенко, в ходе которого она отдала преступникам 100 миллионов рублей, подлило масла в огонь семейных распрей.

Чтобы прояснить ситуацию, комментарий дала домработница композитора. Елена поделилась подробностями жизни хозяина с молодой супругой: «Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал, мог приехать внезапно в дом, знал ее расписание дня. Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать».

Домработница Елена считает, что в отношениях Градского с супругой Мариной был мир и понимание

Почти 15 лет женщина была помощницей по хозяйству в доме Градского, занималась уборкой, стиркой, позже и готовкой, когда Александру Борисовичу потребовалось больше внимания и ухода. При ее признанию, композитор создал такие условия в семье, что ни у кого не могло возникнуть зависти — все были обеспечены. Но старшие наследники все же чувствовали некоторую обделенность, так как все внимание отца было приковано к молодой жене и маленьким детям.