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Домработница раскрыла детали жизни Градского с женой: «Ревновал Марину, отношения выясняли наедине»

Александр Градский и Марина Коташенко ФОТО: Инстаграм

За плечами Александра Борисовича несколько браков. На модели Марине Коташенко он женился незадолго до своей смерти, хотя фактически пара состояла в отношениях с 2003 года. Четвертая супруга подарила ему сыновей Александра и Ивана. От предыдущих союзов у Градского остались наследники: 40-летний Даниил и 36-летняя Мария.

По слухам, старшие дети и сестра мэтра всегда недолюбливали его избранницу. Загадочное ограбление Коташенко, в ходе которого она отдала преступникам 100 миллионов рублей, подлило масла в огонь семейных распрей.

Чтобы прояснить ситуацию, комментарий дала домработница композитора. Елена поделилась подробностями жизни хозяина с молодой супругой: «Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал, мог приехать внезапно в дом, знал ее расписание дня. Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать».

Домработница Елена считает, что в отношениях Градского с супругой Мариной был мир и понимание

Почти 15 лет женщина была помощницей по хозяйству в доме Градского, занималась уборкой, стиркой, позже и готовкой, когда Александру Борисовичу потребовалось больше внимания и ухода. При ее признанию, композитор создал такие условия в семье, что ни у кого не могло возникнуть зависти — все были обеспечены. Но старшие наследники все же чувствовали некоторую обделенность, так как все внимание отца было приковано к молодой жене и маленьким детям.

«Все жили дружно. Зная его характер, могу сказать: он хотел, чтобы мир был и после того, как его не станет. Он бы никого не обделил. Даня и Маша приезжали к папе. При Александре Борисовиче все было хорошо, ссор и склок не было, на праздниках собирались все вместе. Но ревность у Дани была. Они с Мариной почти одного возраста, ну кому это понравится?» — пояснила домработница в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

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