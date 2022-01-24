ФОТО ⟩ Президенты Эстонии и Латвии похожи как две капли воды

Фотография встречи президентов Эстонии и Латвии опубликована в Twitter. На фото президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис стоят рядом. Автор публикации задается вопросом: кто есть кто?

Eesti ja Läti presidendi kohtumine.



Kumb on kumb? pic.twitter.com/hA4z2f4ZOt — igamidanes (@eestivined) January 23, 2022

Президенты двух стран действительно внешне очень похожи.

«У президента Латвии больше волос», — пишет один из комментаторов.

Алар Карис занимает пост президента Эстонии с 2021 года. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2013–2018 годах он был государственным контролером, а с апреля 2018 года — директором Эстонского национального музея.