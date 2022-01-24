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ФОТО ⟩ Президенты Эстонии и Латвии похожи как две капли воды

Президент Эстонии Алар Карис. ФОТО: Arvo Meeks

Президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эгилс Левитс внешне очень похожи.

Фотография встречи президентов Эстонии и Латвии опубликована в Twitter. На фото президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис стоят рядом. Автор публикации задается вопросом: кто есть кто?

Президенты двух стран действительно внешне очень похожи.

«У президента Латвии больше волос», — пишет один из комментаторов.

Алар Карис занимает пост президента Эстонии с 2021 года. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. В 2013–2018 годах он был государственным контролером, а с апреля 2018 года — директором Эстонского национального музея.

Эгилс Левитс занимает пост президента с 2019 года. Левитс был послом Латвийской Республики в Германии, Швеции, Австрии и Венгрии. Левитс был министром юстиции Латвии (1993–1994 годы), судьей Европейского суда по правам человека (1995–2004 годы) и судьей Европейского суда (2004–2019 годы).

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