Тихий убийца: какую смертельную опасность представляет вода из-под крана

Несмотря на высокое развитие цивилизации, опасности и смертельные угрозы здоровью человека подстерегают нас на каждом шагу и даже внутри нашего дома. К примеру, водопроводная вода может оказаться вовсе не живительной влагой, а тихим убийцей, который может довести организм человека до летального исхода. О том, какие опасности могут грозить при употреблении воды из-под крана, специально для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.

Прежде всего эксперт сообщила, что проблема «грязной» воды до сих пор является одной из самых острых в мире. «Всем известно, что грязная питьевая вода может приводить к серьезным заболеваниям, вплоть до смертельных исходов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сильно обеспокоена ростом таких случаев. Кроме того, не у каждого человека на Земле есть доступ к чистой питьевой воде», — рассказала врач.

Медик отметила, что заболеть можно от плохой фильтрации воды.

«Выделяют две группы заболеваний к которым приводит употребление грязной питьевой воды. Первая группа — заболевания, связанные с микроорганизмами. Например, гепатит А или заболевания, связанные с паразитами», — рассказала эксперт.

Кроме того, можно отравиться питьем с большим количеством вредных примесей.

«Вторая группа — это заболевания, к которым приводит высокое содержание химикатов и химических продуктов. Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или, наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям», — сообщила врач.