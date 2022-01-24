Врачи: ночная потливость может указывать на онкологию
Ночная потливость может быть симптомом онкологического заболевания. Об этом заявили врачи из Соединенных Штатов Америки, пишет «Рамблер».
Ночная потливость может быть симптомом онкологического заболевания. Об этом заявили врачи из Соединенных Штатов Америки, пишет «Рамблер».
Склонность к потливости по ночам может говорить о начальных стадиях таких заболеваний как лейкемия, лимфома, рак костей и опухоль в печени. Об этом пишет Express.
Точную причину появления потливости при некоторых видах рака ученым пока выяснить не удалось. Возможно, это зависит от гормонального фона каждого конкретного пациента.
Помимо потливости, у людей с онкологией часто повышается пульс, они ощущают озноб.
Впрочем, этот ночной симптом не обязательно будет указывать именно на онкологию. Для выяснения точных причин следует обращаться на прием к специалистам.