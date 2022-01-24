Адвокат хозяйки фитнес-клуба, где утонула дочь актера Владимира Конкина, впервые рассказал о трагедии

Пока идет судебное разбирательство по уголовному делу, Андрианова не имеет права делиться подробностями инцидента, перевернувшего ее жизнь. А вот ее адвокат Виктория Шошина кратко рассказала, как все было на самом деле. Правозащитница возмущена тем, что вину за трагедию возложили на Анну.

«Моя подопечная искренне соболезновала близким Софии и, прежде всего, ее отцу Конкину Владимиру Алексеевичу. Причем она не хотела вызвать сочувствия к себе. Она мать двоих детей и понимает все это потрясение в связи с потерей ребенка. Анна продолжает работать на другой должности, у нее неполный рабочий день, существенно потеряла в зарплате. При этом приставыналожили арест на ее имущество — машину, квартиру, где проживает 74-летняя мама. Со стороны СМИ идет большое давление. Как все это выдержать?!

Следствие по этому поводу должно было прекратиться, ведь то, что случилось с Софией — несчастный случай, но из-за большого резонанса правоохранители поставили перед собой цель установить, а на самом деле, назначить ответственного за происшествие. Сразу же после обнаружения беспомощности Софии Конкиной прямо на месте — в помещении фитнес-клуба — ей оказали первую медицинскую помощь. Одновременно с этим вызвали скорую помощь, бригада которой прибыла за считанные минуты, врачи приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей. Результатом стало то, что София стала дышать, заработало сердце. В это время на место прибыл наряд реаниматологов, однако врачи первой бригады сообщили о положительных результатах и предложили коллегам уехать, так как их услуги оказались не нужны.

Следствие упорно не замечало имеющихся в дела фактов, а именно того, что София уже длительное время употребляла спиртные напитки, можно говорить, злоупотребляла ими, имела многочисленные серьезные хронические заболевания. В день посещения клуба могла одна выпить две бутылки вина, вторую — непосредственно в раздевалке клуба перед тем, как пойти в воду. По крайней мере, данные судебно-медицинского исследования свидетельствуют о том, что при доставке пациентки в больницу у нее были взяты анализы, результаты которых говорят о серьезной степени опьянения — содержание этанола в крови составляло 2,25 граммов на литр и 2,96 грамма — в моче. Но почему-то Андрианова должна отвечать за то, что пьяная дама приходит в бассейн и распивает вино?!» — поделилась со «СтарХитом» Виктория Викторовна.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра