Адвокат хозяйки фитнес-клуба, где утонула дочь актера Владимира Конкина, впервые рассказал о трагедии

Прошло почти полтора года, как дочь Владимира Конкина — София — умерла в больнице, куда была доставлена из столичного фитнес-клуба. Вину за произошедшее возложили на руководителя клуба, мать двоих детей Анну Андрианову. Адвокат ответчицы убежден в невиновности своей подзащитной и с твердостью доказывает это, пишет «Стархит».
Пока идет судебное разбирательство по уголовному делу, Андрианова не имеет права делиться подробностями инцидента, перевернувшего ее жизнь. А вот ее адвокат Виктория Шошина кратко рассказала, как все было на самом деле. Правозащитница возмущена тем, что вину за трагедию возложили на Анну.
«Моя подопечная искренне соболезновала близким Софии и, прежде всего, ее отцу Конкину Владимиру Алексеевичу. Причем она не хотела вызвать сочувствия к себе. Она мать двоих детей и понимает все это потрясение в связи с потерей ребенка. Анна продолжает работать на другой должности, у нее неполный рабочий день, существенно потеряла в зарплате. При этом приставыналожили арест на ее имущество — машину, квартиру, где проживает 74-летняя мама. Со стороны СМИ идет большое давление. Как все это выдержать?!
Следствие по этому поводу должно было прекратиться, ведь то, что случилось с Софией — несчастный случай, но из-за большого резонанса правоохранители поставили перед собой цель установить, а на самом деле, назначить ответственного за происшествие. Сразу же после обнаружения беспомощности Софии Конкиной прямо на месте — в помещении фитнес-клуба — ей оказали первую медицинскую помощь. Одновременно с этим вызвали скорую помощь, бригада которой прибыла за считанные минуты, врачи приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей. Результатом стало то, что София стала дышать, заработало сердце. В это время на место прибыл наряд реаниматологов, однако врачи первой бригады сообщили о положительных результатах и предложили коллегам уехать, так как их услуги оказались не нужны.
Следствие упорно не замечало имеющихся в дела фактов, а именно того, что София уже длительное время употребляла спиртные напитки, можно говорить, злоупотребляла ими, имела многочисленные серьезные хронические заболевания. В день посещения клуба могла одна выпить две бутылки вина, вторую — непосредственно в раздевалке клуба перед тем, как пойти в воду. По крайней мере, данные судебно-медицинского исследования свидетельствуют о том, что при доставке пациентки в больницу у нее были взяты анализы, результаты которых говорят о серьезной степени опьянения — содержание этанола в крови составляло 2,25 граммов на литр и 2,96 грамма — в моче. Но почему-то Андрианова должна отвечать за то, что пьяная дама приходит в бассейн и распивает вино?!» — поделилась со «СтарХитом» Виктория Викторовна.
Согласно данным судмедэкспертизы, в легких погибшей были также обнаружены рвотные массы. «А это самая тяжелейшая ситуация. В ходе судебного следствия потерпевшему Конкину задавались вопросы относительно того, знакомился ли он с заключениями судебно-медицинских экспертов и что он может показать относительно выявленных хронических заболеваний у дочери, высоких показателей алкоголя в крови. На это последовали ответы, что хотя он и знакомился с заключениями, но настаивает, что дочь была абсолютно здорова и трезва на момент трагедии.
Сейчас Конкин пытается лишить матери двоих других детей и требует с нее 11 миллионов рублей, так как считает, что его внучка (у Софии осталась дочь, — прим. ред.) не должна иметь никаких материальных проблем. Если в работе фитнес-клуба и имелись нарушения, связанные с санитарными вопросами, то они никах не связаны с наступившими последствиями с Конкиной Софией, не находятся в причинной связи с наступлением ее смерти», — подчеркнула правозащитник.
По поводу громкой истории высказалась журналистка Антонина Саврасова-Абрамова, которая вела свое расследование по этому поводу.
«Владимир Алексеевич Конкин является одним из моих любимых артистов советского кино, где он играл честных и благородных героев. Я призываю его в данной ситуации поступить в соответствии с воплощенными им экранными образами — для начала честно ответить самому себе на вопросы: почему его дочь стала употреблять спиртные напитки? Почему в возрасте 15 лет София ушла из дома и жила буквально, где придется?! Почему в суде Владимир Алексеевич рассказывал, что он был очень близок с дочерью и помогал ей, а сожитель Софии — Михаил Серов — утверждает, тоже в суде, что на момент его (Серова) знакомства с Софией у нее был огромный кредит в банке, который она не знала, чей ей погасить, и даже не было денег купить своей маленькой дочери новые ботинки?!
Уважаемый Владимир Алексеевич! Я уверена, что миллионам ваших поклонников, так же, как и мне, хочется, чтобы в деле о смерти вашей дочери восторжествовала справедливость, но настоящая, а не надуманная или раздутая кем-то ради личного обогащения в 11 миллионов заявленных рублей», — считает журналист.